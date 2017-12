Marcus Willis: “Molti giocatori vanno in campo come se dovessero lavorare. Ma se ci piace davvero quello che facciamo, perché non sorridere? “

E’ passato 1 anno e mezzo da quando Marcus Willis è entrato inaspettatamente nella vita dei fan che amano le belle storie del tennis, ma la sua storia è ancora fresca nella mente di tutti.

Il 27enne britannico nel 2016 ha superato le pre quali di Wimbledon poi ha superato le qualificazioni ed è stato eliminato solo al secondo turno del main draw nientemeno che da Roger Federer.

“Sono ossessionato da questo sport. Tutto quello che volevo era giocare a tennis. Molti giocatori vanno in campo come se dovessero lavorare. Ma se ci piace davvero quello che facciamo, perché non sorridere? “

“Il tennis è uno sport solitario, ma non mi arrenderò più, ho sempre creduto in me stesso e non voglio andarmene senza prima aver dato tutto. Non voglio guardare indietro tra 10 anni e pensare: “E se?” Voglio lavorare sodo e rendere orgogliosi chi crede in me”, ha detto il britannico, attualmente classificato al 588 ° posto nella classifica ATP.

Per quanto riguarda l’incontro con Federer, Willis non ha dubbi: “È stato il miglior giorno della mia vita, ovviamente oltre al giorno del mio matrimonio”.