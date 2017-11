Roberta Vinci: sarà un dolcissimo addio

Attraverso le sue reti sociali Roberta Vinci ha comunicato quello che nessuno aveva voglia di leggere, con un ritiro che non ci coglie certamente di sorpresa ma che fa comunque male: top10 in singolare (br al numero 7 WTA), vincitrice di ben 10 titoli del circuito maggiore e finalista (come dimenticarlo…) contro la Pennetta a New York nel 2015, senza dimenticare i successi del doppio con Sara Errani, specialità che l’ha portata in cima al mondo, fra numero 1 in classifica, 25 titoli vinti e un Career Slam incredibile. Una delle sportive italiane più vincenti di sempre, con un palmares di tutto rispetto e un tennis elegantemente spettacolare.

Non ci stancheremo mai di dire grazie a Roberta Vinci, per aver fatto grande il nostro Paese sui campi da tennis di mezzo mondo, campionessa d’altri tempi dal gioco di volo delizioso e un back di rovescio efficace, incredibilmente redditizio, sottilmente tagliato che lascia(va) le avversarie sulle gambe: era nell’aria questo ritiro, dopo una stagione assai deludente fatta di tante sconfitte, anche con avversarie cui la miglior Vinci avrebbe lasciato le briciole, di una classifica che l’ha vista uscire dalla top100, di problemi fisici e un desiderio di dire addio che diventava mese dopo mese sempre più forte.

Roberta ha detto che non sarà un addio al tennis giocato immediato, tirando avanti almeno fino al Foro Italico, scelto come il palcoscenico ideale per salutare tutti: smentito chi l’avrebbe voluta protagonista un’ultima volta a New York, il luogo in cui ha raggiunto il suo massimo in carriera. Roberta ha scelto il suo Paese, Roma, sebbene al Foro Italico non abbia mai brillato per vari motivi, vuoi per la superficie, vuoi per la pressione che l’ha bloccata anche quando era lassù in cima. Si sprecheranno adesso i tributi al suo valore, alle sue imprese, alla sua forza fatta di talento e dedizione: eppure la Vinci non vuole dare il via subito a tutto questo, vuole aspettare ancora sei mesi, per dimenticare questi mesi difficili che di certo però non hanno offuscato la bellezza del suo tennis custodito nelle nostri menti.

Roberta ci ha pensato, ci ha riflettuto, ha ascoltato il cuore che probabilmente le diceva di non appendere la racchetta al chiodo ma ha dovuto e saputo ascoltare anche il suo cervello: giocatrice intelligente in campo, dotata di un’arguzia tattica in grado di fregare le avversarie, che dimostra di essere altresì una donna intelligente, capace di ascoltarsi e dire basta, perché il corpo lo chiede, perché la mente lo necessita, perché il ricordo delle tue imprese sportive non può divenire l’unico motivo per cui la gente viene a vederti in campo.

Ciò non vuol dire che non ci proverà in questi sei mesi, anche se nessun risultato potrà farle cambiare idea: Robertina ha ancora voglia di lottare e sudare in campo, per questo si è affidata a un allenatore giovane e a un team assai preparato. Arriverà o non arriverà un ultimo grande risultato poco importa: ci godremo queste settimane, ci godremo i tornei in cui la vedremo in campo, ancora una volta con una splendida stop volley di rovescio, con un back assassino o con un dritto sulla riga che faccia scattare in piedi il pubblico estasiato e intento ad applaudire…anche se non esistono abbastanza applausi per il talento di Roberta Vinci.

Alessandro Orecchio