Sara Errani lascia il coach Michele Montalbini ed il suo staff

Sara Errani ha chiuso il rapporto di collaborazione con il suo ormai ex coach Michele Montalbini e tutto il suo staff.

Il rapporto di collaborazione è durato per tutta la stagione 2017.

Queste le parole di Sarita: “Al termine di uno degli anni più difficili della mia carriera, si conclude la mia collaborazione con Michele Montalbini, Andrea Capodimonte e Francesco Bientinesi.

Li ringrazio infinitamente per essermi stati vicini ed avermi dato forza in tanti momenti duri.

Il loro determinante aiuto mi ha aiutato a ritrovare la serenità, la voglia di giocare, di ridere e di combattere.

Il legame umano che si e’ creato e’ speciale e lo portero’ sempre con me.

Un grazie speciale anche a Roberto Montalbini, la moglie Franca, e Monica Pelloni per il loro affetto incondizionato.

Sara”

Luigi Calvo