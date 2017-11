Roberta Vinci ed i suoi dubbi per la stagone 2018 (Video)

Dal quotidiano locale la Ringhiera ci sono delle interessanti dichiarazioni di Roberta Vinci.

“Ho un’età e i dubbi incalzano. Comincio a farmi qualche domanda e chissà…”.Mi chiedo, se è arrivato il momento di lasciare il tennis per godermi la vita… normale, o se continuare a lottare in campo per togliermi ancora qualche soddisfazione”.

La Vinci, ancora molto dubbiosa sul suo futuro, potrebbe ancora continuare nel 2018 ma con un ranking molto deficitario potrebbe giocare al momento solo tornei minori e le quali Slam.