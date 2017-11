Campionato Serie A1: Tutto quello che c’è da sapere sulle finali di Foligno. Partita la prevendita. Si gioca dall’8 al 10 dicembre al PalaPaternesi

Il campionato di tennis di Serie A1 è giunto alle semifinali e le squadre rimaste in gara sono determinate a giocarsi il match decisivo.

Sarà Foligno a decretare i nuovi campioni d’Italia, in una entusiasmante tre giorni di gara. Dall’8 al 10 dicembre le migliori quattro squadre (due maschili e due femminili) si contenderanno lo scudetto 2017, facendosi battaglia nel 2.015 posti PalaPaternesi, secondo palazzetto umbro per capienza di spettatori. La regia dell’evento sarà di MEF tennis events, già organizzatrice degli ATP Challenger di Todi e Perugia, meglio conosciuti come “Internazionali di Tennis dell’Umbria” e “Internazionali di Tennis Città di Perugia”. Le squadre che si scontreranno alle semifinali sono per il campionato femminile Tennis Club Parioli vs Tennis Club Prato e Tennis Gaudenzi Faenza vs Tennis Club Genova 1893 e per il campionato maschile Circolo Canottieri Aniene vs Circolo Tennis Maglie e Tennis Club Italia vs Tennis Club Parioli.

Fra i migliori giocatori rimasti in gara ci sono: Paolo Lorenzi (attuale n.43), Aljaz Bedene (n.49), Matteo Berrettini (under 21 e n.127), Simone Bolelli (ex n.36 e attuale n.173), Gianluigi Quinzi (under 21 Next Gen ATP Italia e n.327), Matteo Donati (n.235), Filippo Volandri (ex n.25 del mondo), Martina Trevisas (n.202), Corinna Dentoni, Camilla Scala (n.420), Roberta Vinci (n.116) e Martina Di Giuseppe (n.315).

I campioni della racchetta, insieme a coach, preparatori, tecnici e dirigenti della Federazione Italiana Tennis, tornano nella meravigliosa Umbria ormai affermatasi come “cuore verde” del tennis professionistico nazionale ed internazionale.

Le partite saranno trasmesse in diretta Sky sul canale 224 e 64 del digitale terrestre Supertennis TV. Radio ufficiale dell’evento è la web radio Radiophonica, che seguirà l’evento direttamente dalla cabina del Palasport.

Durante le giornate di gara saranno organizzati Kids day dedicati ai bambini delle scuole tennis, Autograph sessions e interviste con i professionisti del settore aperte a tutti gli appassionati che verranno a seguire l’evento. L’ingresso al Palasport è possibile acquistando il biglietto giornaliero o l’abbonamento weekend (venerdì 8 dicembre € 5,00; sabato 9 dicembre € 10,00; domenica 10 dicembre € 10,00; abbonamento tre giorni € 20,00; bambini e ragazzi sotto i 14 anni entrano gratuitamente).

I biglietti sono acquistabili presso le segreterie dei circoli tennis umbri: Tennis Club Perugia (Via Bonfigli, 11); Junior Tennis Club Perugia (Via XX Settembre, 65/A); Circolo Tennis Foligno (Porta Romana); Tennis Training School Villa Candida (Viale Roma, 21); Circolo Tennis Olympia Gualdo Tadino; Circolo Tennis Montefalco (Via Artemio Franchi); oppure chiamando il numero 3925250271 o scrivendo a desk@meftennisevents.com. Tutti gli aggiornamenti sulle TENNIS FINAL FOUR 2017 sulla pagina Facebook, profilo Instagram e Twitter di MEF tennis events.

Programma delle partite:

Venerdì 8 dicembre, inizio ore 17:00

Singolare femminile

Singolare femminile

Sabato 9 dicembre, inizio ore 11:00

Singolare femminile

Singolare maschile

Eventuale doppio femminile

Singolare maschile

Eventuale doppio di spareggio femminile

Premiazione Trofeo FIT

Cerimonia di premiazione femminile

Domenica 10 dicembre, inizio ore 11:00

Singolare maschile

Singolare maschile

Eventuale doppio maschile

Eventuale doppio maschile

Eventuale doppio maschile di spareggio

Cerimonia di premiazione maschile