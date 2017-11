Da Andria: La prima di Filippo Baldi. Sonego/Vavassori finalisti nel doppio

Va a Filippo Baldi il derby italiano che ha animato il pomeriggio del Challenger ATP di Andria (43 mila euro di montepremi) giunto ai quarti di finale. Il 21enne tennista lombardo si è imposto sul 20enne biscegliese Andrea Pellegrino in due parziali vinti con i punteggi di 6/4 6/3. Nell’altro quarto di finale del pomeriggio il bielorusso Uladzimir Ignatik (testa di serie numero 5) ha superato con un doppio 6/4 il croato Skugor. Baldi e Skugor hanno raggiunto in semifinale il belga Christopher Heyman ed il bosniaco Mirza Basic vincitori in mattinata rispettivamente sul ceco Zdenek Kolar (testa di serie numero 8) e sul il croato Viktor Galovic con i parziali di 7/5 7/6 e di 6/4 6/4.

Grande protagonista del pomeriggio è stato anche il doppio che ha visto l’approdo in finale della coppia azzurra composta da Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori, vincitori della prima semifinale sul duo polacco-olandese Bednarek/Pel sconfitto in due parziali (6/2, 7/6). I due azzurri sfideranno nel match che assegnerà il titolo del doppio la coppia belga-olandese composta da Sander Gille e Sander Arends che si è imposta nella seconda semifinale su Baldi e Pellegrino (6/4, 6/7 10/6) con quest’ultimo che ha dunque abbandonato in giornata entrambe le competizioni.

Il programma della giornata di domani presso il Palasport di corso Europa (ingresso gratuito) verrà inaugurato alle 14.30 dalla prima semifinale tra Mirza Basic e Christopher Heyman cui seguirà la sfida tra Baldi e Ignatik. Alle 17.30 la finale di doppio con protagonista la coppia azzurra.