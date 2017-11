Challenger Andria: I risultati con il Live dettagliato del Secondo Turno. Filippo Baldi e Andrea Pellegrino ai quarti di finale. Fuori Basso e Sonego (Video)

Si è fermata al secondo turno l’avventura di Andrea Basso al Challenger Atp di Andria. Il tennista classe 1993 ha ceduto infatti in tre set al croato Franko Škugor, classe 1987. Partita tirata, quella del PalaSport di Corso Germania, conclusa in poco più di un’ora e mezza (6/7, 6/3, 3/6) e giocata per larghi tratti sui binari dell’equilibrio. Alla fine è Škugor a conquistare il pass per il terzo turno. Stessa sorte per Filippo Baldi: beneficiario di una wild card, il 21enne milanese ha superato nel derby azzurro Lorenzo Sonego, testa di serie numero 7 del torneo: due parziali (6/4, 6/4) sono stati sufficienti a Baldi per superare il 22enne di Torino, che a ottobre aveva vinto il suo primo Challenger ATP a Ortisei.

In serata il biscegliese Andrea Pellegrino sfiderà il bosniaco Aldin Setkic (testa di serie n.4), mentre prima Di Nicola affronterà il croato Galovic (testa di serie n. 6). L’ingresso alla struttura è gratuito, anche nelle semifinali e nella finale previste rispettivamente sabato e domenica prossima. La manifestazione giunta alla quinta edizione, conferma anche lo spirito di solidarietà rinnovando la partnership con la Lilt, la Lega italiana lotta ai tumori. Durate il torneo, infatti, si danno informazioni sulle discipline sportive e sulla corretta alimentazione, quali forme di prevenzione al male del secolo. Sabato pomeriggio, infine, è in programma anche una partita dimostrativa del tennis in carrozzina.

Challenger Andria | Indoor | e43.000 – 2° Turno

PALASPORT – Ora italiana: 12:00 (ora locale: 12:00 pm)

2. Lorenzo Sonego / Andrea Vavassori vs Christopher Heyman / Filip Horansky