Australian Open Play-Off Asia/Oceania: entry list. Tutti alla caccia di una wild card

Prenderanno il via nella giornata di martedì 28 novembre, allo Zhuhai Hengqin International Tennis Centre di Zhuhai (Cina), i Play-Off riservati alla zona Asia/Oceania che metteranno in palio una wild card per il tabellone principale degli Australian Open 2018.

Si giocherà al meglio dei tre set, tutti con tie-break, e, stando all’entry list, ci sarà grande battaglia per ricevere l’invito: il favorito, sulla carta, sembra essere uno tra Kwon, Ze Zhang e Wu, anche se non bisognerà assolutamente sottovalutare le capacità del giovane Yibing Wu e del giapponese Hiroki Moriya. A comporre il tabellone principale ci saranno quattro qualificati e quattro wild card.

Inizierà dalle qualificazioni il cammino degli indiani Nagal e Balaji, del cinese Zhizhen Zhang e del giapponese Takuto Niki: a questi quattro si aggiungeranno anche quattro wild card, due scelte dagli organizzatori e due a cura di Tennis Australia.

ENTRY LIST MAIN DRAW – SINGOLARE MASCHILE:

Soon Woo Kwon (KOR)

Ze Zhang (CHN)

Di Wu (CHN)

Yusuke Takahashi (JPN)

Zhe Li (CHN)

Tsung-Hua Yang (TPE)

Yibing Wu (CHN)

Hiroki Moriya(JPN)

MDWC 1

MDWC 2

MDWC 3

MDWC 4

Q1

Q2

Q3

Q4

ENTRY LIST QUALIFICAZIONI – SINGOLARE MASCHILE:

Sumit Nagal (IND)

Zhizhen Zhang (CHN)

N. Siriam Balaji (IND)

Takuto Niki (JPN)

QWC 1

QWC 2

QWC 3

QWC 4

Lorenzo Carini