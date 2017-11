Colpo di scena nei tornei dello Slam. Dal prossimo Australian Open arriva lo Shot Clock. Dal 2019 gli Slam ritornano a 16 teste di serie

Il futuro … è davvero arrivato. Il Grande Slam Board si è incontrato la scorsa settimana a Londra e ha approvato una serie di misure che avranno già effetti pratici dal prossimo Australian Open, quella principale sarà il cronometro in campo che era già stato testato agli US Open nelle qualificazioni e nei tornei juniores e alle recenti ATP NextGen Finals.

Shot Clock: Il cronometro sarà in campo. Dagli Australian Open 2018 si rinuncerà alla regola dei 20 secondi tra un punto e l’altro per un’applicazione più rigorosa dei 25 secondi con il supporto tecnico dello shot clock.

Warm -Up ridotto: Verranno ridotti i tempi morti prima dell’avvio di ogni partita. Ai giocatori sarà concesso un minuto per prepararsi dopo essere entrati in campo, cinque minuti per il palleggio di riscaldamento e un altro minuto per iniziare la partita. Il giocatore che non rispetterà questi tempi potrebbe essere multato fino ad un massimo di 20.000 dollari.

Forfait: Ogni tennista che si ritirerà dopo mezzogiorno del giovedì precedente l’inizio del main draw riceverà il 50% del prize money, mentre l’altra metà andrà al lucky loser.

Il tennista che giocherà e si ritirerà potrebbe essere soggetto ad una multa sino a perdere l’intero prize money del primo turno.

Teste di serie: Dal 2019, verranno reintrodotte le 16 teste di serie nei tornei del Grand Slam. Nel 2018 saranno ancora 32.