Challenger Andria: I risultati della seconda giornata. Bene Andrea Pellegrino. Fuori Stefano Travaglia, n.1 del seeding. Avanzano al secondo turno Basso e Sonego (Video)

Fuori al primo turno la testa di serie numero uno, Stefano Travaglia. Ecco la prima sorpresa del challenger di Andria (montepremi da 43mila euro), in corso di svolgimento sui campi veloci del Palasport e del polivalente di via Delle Querce. In due ore di gioco, Andrea Basso ribalta i pronostici, superando al tie break del terzo set il numero uno del seeding. Travaglia vince il primo per 6/3, cede il secondo per 6/4 e poi il nervosismo gli gioca un brutto scherzo davanti ai servizi più che mai efficaci di Basso. Sconfitti gli altri due italiani Enrico Dalla Valle e Andrea Arnaboldi. La giovane wild card del torneo cede in due set (6/7, 4/6) al croato Viktor Galovic, testa di serie numero 6. A sorpresa esce al primo turno anche Arnaboldi superato in due set (6/7, 4/6) dal belga Cristopher Heyman, proveniente dalle qualificazioni. Pronostici rispettati, invece, nell’altro derby tra Lorenzo Sonego e Andrea Vavassori: la testa di serie numero 7 del tabellone principale ha la meglio su Vavassori in due set (7/5, 6/2).

Avanzano i due bosniaci Mirza Basic e Aldin Setkic che superano agevolmente in due set, rispettivamente lo svizzero Filip Horansky (6/1, 6/3) e il russo Denis Matsukevich (6/4, 6/3). Soffre ma vince anche Igor Sijsling che punta molto sul torneo di Andria per risalire in classifica: l’olandese supera in tre set il francese Constant Lestienne (6/4, 2/6, 6/4).

Challenger Andria | Indoor | e43.000 – 1° Turno

PALASPORT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Viktor Galovic vs [WC] Enrico Dalla Valle



2. [Q] Christopher Heyman vs Andrea Arnaboldi



3. [1] Stefano Travaglia vs Andrea Basso



4. [Q] Andrea Vavassori vs [7] Lorenzo Sonego (non prima ore: 16:00)



5. Matteo Donati vs Evgeny Karlovskiy



6. [WC] Andrea Pellegrino vs Robin Kern (non prima ore: 20:00)



VIA DELLE QUERCE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Horansky vs [3] Mirza Basic



2. [4] Aldin Setkic vs [LL] Denis Matsukevich



3. [Q] Constant Lestienne vs [PR] Igor Sijsling



4. Laurynas Grigelis / Zdenek Kolar vs [WC] Enrico Dalla Valle / Mark Vervoort (non prima ore: 15:00)



5. Christopher Heyman / Filip Horansky vs [4] Ivan Gakhov / David Vega Hernandez



6. Alessandro Motti / Stefano Travaglia vs [Alt] Alessandro Bega / Lorenzo Frigerio