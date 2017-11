Challenger Andria: Il programma completo di Martedì 21 Novembre

PALASPORT – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. [6] Viktor Galovic vs [WC] Enrico Dalla Valle

2. [Q] Christopher Heyman vs Andrea Arnaboldi

3. [1] Stefano Travaglia vs Andrea Basso

4. [Q] Andrea Vavassori vs [7] Lorenzo Sonego (non prima ore: 16:00)

5. Matteo Donati vs Evgeny Karlovskiy

6. [WC] Andrea Pellegrino vs Robin Kern (non prima ore: 20:00)

VIA DELLE QUERCE – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

1. Filip Horansky vs [3] Mirza Basic

2. [4] Aldin Setkic vs [LL] Denis Matsukevich

3. [Q] Constant Lestienne vs [PR] Igor Sijsling

4. Laurynas Grigelis / Zdenek Kolar vs [WC] Enrico Dalla Valle / Mark Vervoort (non prima ore: 15:00)

5. Christopher Heyman / Filip Horansky vs [4] Ivan Gakhov / David Vega Hernandez

6. Alessandro Motti / Stefano Travaglia vs [Alt] Alessandro Bega / Lorenzo Frigerio