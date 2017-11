La leggerezza di Jana Novotna (un ricordo di Marco Mazzoni)

“Babbo, …perché sei triste oggi?”. Come spiegare con parole semplici alla mia piccola di 9 anni chi era Jana Novotna, le emozioni che mi ha regalato in tante partite, in troppe sconfitte. Come descriverle una leggerezza infinita, di colpi e di animo, legata ad un tennis che non c’è più, e che manca terribilmente. Come raccontarle quelle movenze eleganti, quel gesto armonioso d’attacco che diventava difesa, più che offesa. Quella corsa verso rete che tagliava il campo e la portava a rischiare in acrobazie mai estreme, tra tocchi di volo e scatti felini. Quasi impossibile.

Impossibile perché Jana è distante anni luce dal “barbaro” tennis rosa dei nostri giorni. Distante dalle risse agonistiche a cui ci siamo “assuefatti”, dalla serie infinita di match uno uguale all’altro dominati da potenza e aggressività assassina. Un gioco estremo, violento, che ha sepolto il genio, il tocco e la maestria, proprio dove Novotna era unica.

Figlia della straordinaria scuola ceka (a mio avviso la migliore del mondo sul piano squisitamente tecnico), Jana esaltava i canoni estetici del tennis classico, soprattutto sui prati di Wimbledon ma non solo. Era già “antica” quando calcava con buoni successi i tornei, in un tennis che stava cambiando, rivoluzionato dal ciclone Seles e dall’arrivo di giocatrici sempre più alte, sempre più potenti, toste sul piano agonistico ma tecnicamente più “povere”. Tanto che rivederla in campo su Youtube fa quasi “tenerezza”, con la palla mai colpita con violenza ma accarezzata, indirizzata per cercare la riga con precisione, e la sorpresa. In campo danzava. Era leggera e veloce, seguiva d’istinto un piano tattico preciso: togliere il tempo alla rivale, rubare spazio con varietà e tocco, contro piedi e improvvise accelerazioni. Il suo rovescio tagliato è entrato nella storia tecnica del gioco per qualità ed efficacia. Un colpo con cui ha costruito le più importanti vittorie in carriera, e sconfitto tutte le più forti della sua epoca. Un periodo tutt’altro che “nero”, affollato da gente come Graf, Seles, Sabatini, Sanchez, la giovane Hingis e tante altre. Un’epoca d’oro per le racchette rosa, in cui si sono create leggende e tornei memorabili; in cui non era facile ritagliarsi spazio e vincere per una come Jana, una che mai sgomitava ma cercava di imporre la propria differenza nonostante fosse così fragile. Sì, perché Novotna era diversa, già allora. Era una equilibrista con la paura di cadere ma che camminava ugualmente sul filo, una che chiudeva gli occhi e ci provava, e spesso cadeva. La sua certezza era il suo talento, non la ruvidità di spirito. Una a cui starebbe bene il bianco e nero, in linea retta con Mandlikova ed altre attaccanti di razza, racchette di legno e palline bianche. Eppure Jana ha vinto Wimbledon “solo” 19 anni fa. Sembra impossibile, ripassando il suo gioco e vedendo che da lì a poco sarebbe stato “rottamato” dalla potenza delle Williams e dall’ondata di giocatrici dell’Est e non, sempre più atlete, con l’asticella della competizione fisica alzata a dismisura, fino quasi a rompere il giocattolo.

Non scriverò della sua carriera e dei suoi successi. Sono stati molti, ma infinitamente pochi e modesti se comparati all’eredità tecnica che ha lasciato. E’ stata l’ultima vera attaccante pura, l’ultima tennista a credere nel gioco di volo, nell’attacco alla rete e nella “prima volee” di piazzamento, con cui sfidare il passante o lob della rivale. Ho sempre adorato il suo modo di lavorare la palla di volo con il polso, una qualità che non la puoi insegnare perché quella manina te la devi portare da casa. E come poi scendeva sulle ginocchia, per ammortizzare l’esecuzione e controllare l’uscita della palla. Forse avrebbe potuto migliorare ancora il servizio, perché con il suo tennis così offensivo non ricavava poi così tanto, rispetto ad una Graf per dire una rivale di quelle vere. Eppure vederla giocare regalava sempre qualcosa di importante, anche nelle tante sconfitte in cui pareva disarmata rispetto alla potenza del dritto di Steffi, o del ritmo e violenza di Monica, o dalla costanza e regnatela tattica di Arantxa. Alzò finalmente il piatto dei Champioships nel ’98, regalandosi il sogno di una vita. Una vittoria che però non riuscì mai a cancellare quell’immagine del suo pianto a dirotto sulla spalla della Duchessa dopo la tremenda sconfitta a Wimbledon ’93, quando crollò ad un passo dal battere Graf in finale. Lacrime che oggi versiamo noi, ricordando la sua classe. Ricordando quella fragile umanità e normalità che, in un mondo che ti “costringe” ad essere vincente a tutti i costi, ci mancherà terribilmente.

Marco Mazzoni

@marcomazz