Novak Djokovic parla del suo prossimo secondo coach: “Il mio nuovo allenatore sarà un giocatore, non è stato il numero 1 ma è stato sempre intelligente da dare il 100% in ogni partita”

Novak Djokovic, ex numero uno del mondo, potrebbe avere come secondo coach Radek Stepanek nella sua squadra per la stagione 2018.

Il 38enne ceco si è ritirato dal tennis la scorsa settimana ed è stato un buon amico del serbo nel circuito maggiore.

Le voci di un possibile rapporto tra i due sono iniziate durante l’estate, molto prima dell’annuncio di Stepanek di ritirarsi dal tennis professionistico ed una recente intervista di Novak Djokovic ha aperto le porte alla possibile partnership: “Il mio nuovo allenatore sarà un giocatore, non è stato il numero 1 ma è stato sempre molto intelligente da dare il 100% in ogni partita. È una persona i cui valori sono in linea con i miei”, ha assicurato Novak.

Djokovic è tornato ad allenarsi la scorsa settimana dopo essere stato fermo per ben quattro mesi per i noti problemi al gomito destro.