Challenger Andria: I risultati con il Live dettagliato del Day 1. Sconfitte per Frigerio, Petrone, Viola e Bega (Video)

Pronostici rispettati nelle prime due partite del Challenger Atp di Andria. A farne le spese i primi tre giovani italiani: Lorenzo Frigerio, Alessandro Petrone e Alessandro Bega. Il primo è stato superato in tre set dal ceco Zdenek Kolar, testa di serie numero 8 del seeding. Frigerio lotta in tutti e tre i set, perdendo il primo per 6/4, vincendo il secondo per 7/6 e poi cedendo nellultimo e deciso per 6/3. Anche Petrone esce di scena al primo turno, sconfitto dal bielorusso Uladzimir Ignatik (tds n.5) in due set per 6/4, 6/2. Vittoria sudata per la testa di serie numero 2, Ricardas Berankis. Il lituano ha superato l’italiano Bega in due set: se nel primo non c’è stata partita (6/1), nel secondo l’azzurro si è arreso per 7/6. Nelle gare di doppio, infine, avanza la coppia italiana composta da Andrea Pellegrino e Filippo Baldi. I due azzurri superano il duo bielorusso-ucraino Bury/Uzhylovsky.

Challenger Andria | Indoor | e43.000 – 1° Turno

PALASPORT – Ora italiana: 14:00 (ora locale: 2:00 pm)

1. [8] Zdenek Kolar vs Lorenzo Frigerio



CH Andria Zdenek Kolar [8] Zdenek Kolar [8] 6 6 6 Lorenzo Frigerio Lorenzo Frigerio 4 7 3 Vincitore: Z. KOLAR Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 5-3 → 6-3 L. Frigerio 15-0 15-15 15-30 15-40 df 4-3 → 5-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 L. Frigerio 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 3-2 → 3-3 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 2-2 → 3-2 L. Frigerio 0-15 15-15 40-15 ace 2-1 → 2-2 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 df ace 1-1 → 2-1 L. Frigerio 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* 3*-2 4*-2 4-3* 4-4* ace 4*-5 4*-6 5-6* 6-6 → 6-7 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 5-6 → 6-6 L. Frigerio 15-0 30-0 40-0 5-5 → 5-6 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 L. Frigerio 15-0 30-0 ace 40-0 4-4 → 4-5 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 df 4-3 → 4-4 L. Frigerio 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 3-3 → 4-3 Z. Kolar 0-15 df 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Frigerio 0-15 15-15 30-15 ace 30-30 40-30 40-40 A-40 ace 2-2 → 2-3 Z. Kolar 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 df 40-A 40-40 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 1-2 → 2-2 L. Frigerio 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 ace 30-0 40-0 0-1 → 1-1 L. Frigerio 15-0 30-0 ace 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 Z. Kolar 0-15 15-15 30-15 40-15 5-4 → 6-4 L. Frigerio 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 5-3 → 5-4 Z. Kolar 0-15 15-15 15-30 15-40 df 30-40 40-40 A-40 ace 4-3 → 5-3 L. Frigerio 15-0 15-15 15-30 15-40 3-3 → 4-3 Z. Kolar 15-0 15-15 30-15 40-15 2-3 → 3-3 L. Frigerio 15-0 30-0 ace 40-0 ace ace 2-2 → 2-3 Z. Kolar 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 ace 1-2 → 2-2 L. Frigerio 0-15 0-30 15-30 ace 30-30 ace 40-30 40-40 A-40 1-1 → 1-2 Z. Kolar 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 0-1 → 1-1 L. Frigerio 30-0 40-0 40-15 40-30 0-0 → 0-1

2. Alessandro Petrone vs [5] Uladzimir Ignatik



CH Andria Alessandro Petrone Alessandro Petrone 4 2 Uladzimir Ignatik [5] Uladzimir Ignatik [5] 6 6 Vincitore: U. IGNATIK Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 2-6 U. Ignatik 0-15 15-15 15-30 40-30 2-5 → 2-6 A. Petrone 0-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A 2-4 → 2-5 U. Ignatik 15-0 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Petrone 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 df 40-A 40-40 A-40 40-A 2-2 → 2-3 U. Ignatik 15-0 40-0 40-15 2-1 → 2-2 A. Petrone 15-0 ace 30-0 ace 40-0 ace 1-1 → 2-1 U. Ignatik 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Petrone 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 ace 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 40-0 4-5 → 4-6 A. Petrone 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 3-5 → 4-5 U. Ignatik 0-15 0-30 df 0-40 15-40 ace 30-40 40-40 40-A df 2-5 → 3-5 A. Petrone 0-15 df 0-30 0-40 df 2-4 → 2-5 U. Ignatik 15-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Petrone 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 U. Ignatik 15-0 ace 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 A. Petrone 15-0 15-15 15-30 15-40 df 1-1 → 1-2 U. Ignatik 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 1-0 → 1-1 A. Petrone 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

3. Alessandro Bega vs [2] Ricardas Berankis (non prima ore: 17:30)



CH Andria Alessandro Bega Alessandro Bega 1 6 Ricardas Berankis [2] Ricardas Berankis [2] 6 7 Vincitore: R. BERANKIS Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-7 Tiebreak 0*-0 1-0* 1-1* 1*-2 2*-2 2-3* 2-4* 2*-5 ace 2*-6 3-6* 6-6 → 6-7 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 6-5 → 6-6 A. Bega 15-0 30-0 30-15 40-30 5-5 → 6-5 R. Berankis 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 5-4 → 5-5 A. Bega 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 5-3 → 5-4 R. Berankis 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 5-2 → 5-3 A. Bega 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 4-2 → 5-2 R. Berankis 15-0 15-15 40-15 ace 40-30 df 40-40 40-A df 3-2 → 4-2 A. Bega 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 40-A 40-40 ace 40-A 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 3-2 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 ace 2-1 → 2-2 A. Bega 0-15 0-30 15-30 40-30 40-40 A-40 1-1 → 2-1 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 1-0 → 1-1 A. Bega 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 1-6 R. Berankis 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-5 → 1-6 A. Bega 0-15 0-30 0-40 1-4 → 1-5 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 1-4 A. Bega 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 40-40 40-A 40-40 A-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 0-3 → 1-3 R. Berankis 15-0 30-0 40-0 ace ace 0-2 → 0-3 A. Bega 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 0-1 → 0-2 R. Berankis 15-0 15-15 30-15 40-15 0-0 → 0-1

4. Albano Olivetti vs Matteo Viola (non prima ore: 20:00)



CH Andria Albano Olivetti Albano Olivetti 7 3 6 Matteo Viola Matteo Viola 6 6 2 Vincitore: A. OLIVETTI Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 ace 40-15 5-2 → 6-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 5-1 → 5-2 A. Olivetti 15-0 ace 30-0 30-15 df 30-30 40-30 4-1 → 5-1 M. Viola 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 df 3-1 → 4-1 A. Olivetti 0-15 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 ace A-40 2-1 → 3-1 M. Viola 0-15 15-15 15-30 30-30 30-40 1-1 → 2-1 A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 df 40-15 40-30 ace 0-1 → 1-1 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 3-6 A. Olivetti 15-0 15-15 15-30 df 15-40 30-40 ace 3-5 → 3-6 M. Viola 15-0 30-0 30-15 df 40-15 ace 3-4 → 3-5 A. Olivetti 15-0 ace 15-15 30-15 40-15 ace 2-4 → 3-4 M. Viola 30-0 40-0 2-3 → 2-4 A. Olivetti 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 1-3 → 2-3 M. Viola 15-0 ace 15-15 30-15 30-30 40-30 1-2 → 1-3 A. Olivetti 0-15 0-30 30-40 ace 1-1 → 1-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 1-0 → 1-1 A. Olivetti 15-0 ace 15-15 30-15 ace 30-30 df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 1*-0 df 2*-0 3-0* 3-1* 3*-2 3*-3 4-3* 5-3* 6*-3 6-6 → 7-6 A. Olivetti 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 5-6 → 6-6 M. Viola 15-0 30-0 ace 40-0 5-5 → 5-6 A. Olivetti 15-0 15-15 15-30 30-30 40-30 4-5 → 5-5 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 4-4 → 4-5 A. Olivetti 0-15 15-15 ace 15-30 15-40 df 4-3 → 4-4 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 4-2 → 4-3 A. Olivetti 0-15 15-15 ace 15-30 df 15-40 df 30-40 40-40 A-40 3-2 → 4-2 M. Viola 0-15 15-15 15-30 df 15-40 df 2-2 → 3-2 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 40-15 df ace 1-2 → 2-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 40-15 1-1 → 1-2 A. Olivetti 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 M. Viola 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 0-0 → 0-1

VIA DELLE QUERCE – Ora italiana: 15:00 (ora locale: 3:00 pm)

1. [3] Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino



CH Andria Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi [3] Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi [3] 4 5 Filippo Baldi / Andrea Pellegrino Filippo Baldi / Andrea Pellegrino 6 7 Vincitori: BALDI / PELLEGRINO Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 5-7 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 5-6 → 5-7 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 15-15 15-30 df 30-30 30-40 40-40 5-5 → 5-6 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 30-15 40-15 5-4 → 5-5 A. Bury / Uzhylovskyi 0-15 0-30 0-40 5-3 → 5-4 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 ace 5-2 → 5-3 A. Bury / Uzhylovskyi 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 4-2 → 5-2 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 30-15 40-15 4-1 → 4-2 A. Bury / Uzhylovskyi 0-15 15-15 30-15 40-15 3-1 → 4-1 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 3-0 → 3-1 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 15-15 30-15 30-30 40-30 2-0 → 3-0 F. Baldi / Pellegrino 0-15 0-30 15-30 15-40 1-0 → 2-0 A. Bury / Uzhylovskyi 30-0 30-15 30-30 df 40-30 40-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 4-6 F. Baldi / Pellegrino 15-0 30-0 40-0 4-5 → 4-6 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 30-0 40-0 3-5 → 4-5 F. Baldi / Pellegrino 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 3-4 → 3-5 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 3-3 → 3-4 F. Baldi / Pellegrino 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 df ace 3-2 → 3-3 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 30-0 40-0 ace 2-2 → 3-2 F. Baldi / Pellegrino 15-15 15-30 30-30 40-30 2-1 → 2-2 A. Bury / Uzhylovskyi 0-15 15-15 30-15 40-15 1-1 → 2-1 F. Baldi / Pellegrino 15-0 15-15 15-30 15-40 30-40 40-40 1-0 → 1-1 A. Bury / Uzhylovskyi 15-0 30-0 40-0 0-0 → 1-0

2. Gabor Borsos / Constant Lestienne vs Evgeny Karlovskiy / Denis Matsukevich



CH Andria Gabor Borsos / Constant Lestienne Gabor Borsos / Constant Lestienne 7 4 12 Evgeny Karlovskiy / Denis Matsukevich Evgeny Karlovskiy / Denis Matsukevich 6 6 10 Vincitori: BORSOS / LESTIENNE Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 12-10 G. Borsos / Lestienne 1-0 E. Karlovskiy / Matsukevich 0-1 1-1 1-2 1-3 2-3 2-4 2-5 3-5 3-6 4-6 4-7 5-7 5-8 6-8 7-8 7-9 8-9 9-9 10-9 10-10 10-11 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 4-6 E. Karlovskiy / Matsukevich 15-0 ace 30-0 30-15 40-15 40-30 4-5 → 4-6 G. Borsos / Lestienne 0-15 df 15-15 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 3-5 → 4-5 E. Karlovskiy / Matsukevich 0-30 15-30 15-40 30-40 40-40 2-5 → 3-5 G. Borsos / Lestienne 15-0 15-15 15-30 df 30-30 40-30 1-5 → 2-5 E. Karlovskiy / Matsukevich 15-0 ace 30-0 40-0 1-4 → 1-5 G. Borsos / Lestienne 15-0 15-15 30-15 ace 40-15 40-30 40-40 1-3 → 1-4 E. Karlovskiy / Matsukevich 15-0 30-0 40-0 ace 1-2 → 1-3 G. Borsos / Lestienne 0-15 15-15 15-30 15-40 30-40 ace 40-40 1-1 → 1-2 E. Karlovskiy / Matsukevich 15-0 30-0 40-0 40-15 ace 1-0 → 1-1 G. Borsos / Lestienne 15-0 ace 30-0 40-0 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 7-6 Tiebreak 0-0* 0*-1 1*-1 2-1* ace 3-1* 3*-2 4*-2 5-2* 5-3* ace 5*-4 6*-4 ace 6-6 → 7-6 G. Borsos / Lestienne 15-0 15-15 30-15 40-15 5-6 → 6-6 E. Karlovskiy / Matsukevich 0-15 15-15 30-15 40-15 40-30 5-5 → 5-6 G. Borsos / Lestienne 15-0 ace 30-0 40-0 ace 4-5 → 5-5 E. Karlovskiy / Matsukevich 0-15 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 4-4 → 4-5 G. Borsos / Lestienne 15-0 30-0 40-0 3-4 → 4-4 E. Karlovskiy / Matsukevich 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 3-3 → 3-4 G. Borsos / Lestienne 0-15 15-15 30-15 30-30 30-40 df 40-40 2-3 → 3-3 E. Karlovskiy / Matsukevich 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 2-2 → 2-3 G. Borsos / Lestienne 15-0 ace 15-15 15-30 30-30 40-30 40-40 df 1-2 → 2-2 E. Karlovskiy / Matsukevich 15-0 30-0 30-15 40-15 ace 1-1 → 1-2 G. Borsos / Lestienne 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 E. Karlovskiy / Matsukevich 15-0 30-0 40-0 40-15 0-0 → 0-1

