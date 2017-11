ITF Junior: semifinale per Lorenzo Musetti in Israele

Non molti gli italiani impegnati questa settimana nel circuito ITF Junior under 18 e tutti presenti nel torneo di grado 2 che si è disputato in Israele, l’HAP International. Il risultato migliore per i nostri colori lo ha ottenuto Lorenzo Musetti (2002), che ha raggiunto le semifinali e si è dovuto arrendere solo all’americano Tristan Boyer che ha vinto entrambi i tornei di grado 2 disputati in Israele nelle ultime due settimane. Nei quarti di finale Musetti si era preso la rivincita sull’olandese De Jong che lo aveva battuto la settimana scorsa.

Tra gli altri italiani presenti, secondo turno per Gabriele Bosio (2000) e Filippo Speziali (2000), mentre non hanno superato le qualificazioni Matteo Arnaldi (2001), Gianmarco Ferrari (2000) e Andrea Cugini (2001).

Paolo Angella