Chris Kermode parla di due nuovo regole Next Gen da inserire già nel 2019. Nessun Masters 1000 sull’erba

Chris Kermode, presidente dell’ATP World Tour, è a Londra per le ATP Finals ed ha parlato ai microfoni di Sky delle nuove regole recentemente testate alle Finali NextGen di Milano.

“Non mi è piaciuto personalmente molto il cronometro dei 25 secondi tra un punto l’altro, ma ha funzionato perfettamente. Ed è una delle misure che vorremmo inserire nel 2019.

L’altra è il riscaldamento ridotto, la nuova regola in cui i giocatori hanno solo cinque minuti per riscaldarsi dal momento in cui entrano in campo.

Kermode ha anche parlato di altre questioni, come il calendario. “Non penso che ci sia spazio per inserire un altro Masters 1000 nel 2019. Sul tema non ci sono novità perché sia al Queen’s Club che ad Halle ci problemi di spazi molto limitati.”