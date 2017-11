Le italiane in campo nel circuito ITF (settimana del 20 novembre)

Buon numero di tenniste italiane impegnate dal 20 novembre nei tornei del circuito ITF.

Ben quattro azzurre giocheranno il $25.000+H di Valencia: Deborah Chiesa, la miglior classificata delle italiane, sarà affiancata da Gatto-Monticone, Grymalska e Di Giuseppe, entrata in extremis nel tabellone principale.

Avremo nostre rappresentanti anche in Sudafrica: Camilla Abbate inizierà la sua avventura domani mattina nelle qualificazioni, Federica Prati sarà impegnata da lunedì nel main draw.

Presenze azzurre anche a Sharm El Sheikh (Spiteri e Clerici in tabellone, in tre nelle quali) e Hammamet (in sette nelle qualificazioni, Sanesi e Moratelli nel main draw).

$25.000+H Valencia (Spagna – Terra outdoor)

MD: Deborah Chiesa, Giulia Gatto-Monticone, Anastasia Grymalska, Martina Di Giuseppe

$15.000 Stellenbosch (Sudafrica – Cemento outdoor)

Q: Camilla Abbate

MD: Federica Prati

$15.000 Sharm El Sheikh (Egitto – Cemento outdoor)

Q: Giulia Guidetti, Beatrice Stagno, Claudia Coppola

MD: Dalila Spiteri, Giada Clerici

$15.000 Hammamet (Tunisia – Terra outdoor)

Q: Alessia Di Pietro, Beatrice Lombardo, Cecilia Pattacini, Francesca Maria Pannarale, Gaia Squarcialupi, Gloria Ceschi, Teodora Djordjevic

MD: Gaia Sanesi, Angelica Moratelli





Lorenzo Carini