David Goffin e la sfida con il suo idolo Roger Federer: “Non sono mai stato in grado di trovare un modo per battere Roger e sinceramente non so cosa fare domani contro di lui.”

Il numero otto del mondo David Goffin ha raggiunto le semifinali della Masters Cup nella giornata di oggi dopo aver battuto Dominic Thiem e ora affronterà Roger Federer, sei volte campione ai Masters.

Il belga, che ha come idolo lo svizzero, ha perso tutti e sei gli incontri con Roger, l’ultimo tre settimane fa nelle semifinali di Basilea: “Non sono mai stato in grado di trovare un modo per battere Roger e sinceramente non so cosa fare domani contro di lui.”

Goffin è tornato a parlare poi di Federer … come il suo idolo: “Federer è sempre stato il mio idolo dalla mia infanzia. Mai nella mia vita avrei pensato ad una sfida contro di lui”, ha detto il talentuoso belga, che giocherà ancora la prossima settimana nella finale di Coppa Davis.