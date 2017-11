Roger Federer: “Essere in semifinale di un torneo fin dal martedì è molto strano. Sono pronto per un ultimo sforzo prima delle vacanze”

Roger Federer ha sconfitto il croato Marin Cilic questo pomeriggio e per la decima volta in carriera ha superato la fase a gironi delle ATP Finals senza sconfitte nel gruppo.

Dichiara Roger: “E ‘stato difficile. Ho avuto qualche possibilità nel primo set, ma è stato migliore di me nel tiebreak. Nel secondo set ho avuto un po ‘di fortuna, sono riuscito a girare la partita e alla fine ho conquistato l’incontro. È bello giocare a tennis con meno pressione. Voglio sempre vincere e di questo ne sono felice”, ha ammesso il numero due del mondo.

“Essere in semifinale di un torneo fin dal martedì è molto strano, ma non vedo l’ora che arrivi la partita di semifinale, che sarà contro Goffin o contro Thiem. Sono pronto per un ultimo sforzo prima delle vacanze. “