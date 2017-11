Eurosport: nuovo accordo di cinque anni per gli US Open di tennis

Eurosport continuerà a trasmettere, per i prossimi cinque anni, sulle proprie piattaforme in Europa (ad eccezione di Regno Unito e Irlanda) tutte le emozioni di uno dei principali eventi del calendario sportivo internazionale: gli US Open di tennis.

Il nuovo accordo, che resterà in vigore fino al 2022 e garantisce a Eurosport i diritti in esclusiva del torneo, sottolinea ancora una volta l’impegno del canale nel trasmettere i migliori eventi sportivi al mondo in diretta. L’intesa permetterà agli appassionati italiani di continuare a seguire le stelle di questo sport in tre fra i più attesi e prestigiosi eventi dell’anno – Australian Open, Roland Garros e US Open – su Eurosport ed Eurosport Player.

Eurosport continuerà ad affiancare alle dirette una programmazione dedicata che vedrà come protagonisti alcune leggende del tennis, tra cui Mats Wilander, Chris Evert, Barbara Schett, John McEnroe e il super-coach Patrick Mouratoglou, che metteranno a disposizione del pubblico la propria esperienza e il proprio punto di vista esclusivo.

“Gli US Open rappresentano da sempre un’occasione speciale, un invito per tutti a partecipare a una festa lunga due settimane, che conclude la stagione dei tornei del Grandi Slam. Siamo emozionati di estendere la nostra partnership con USTA fino al 2022 e di rafforzare la nostra posizione di Casa del Tennis in Europa,” afferma Peter Hutton, CEO di Eurosport. “Questo accordo mantiene il nostro focus su contenuti premium imperdibili, resi sempre più rilevanti a livello locale attraverso una produzione dedicata e talent di spessore.”

“Eurosport è un partner prestigioso e autorevole, che ha investito in maniera significativa in una produzione di alta qualità e ha dimostrato di poter far crescere l’audience degli US Open,” dichiara Lew Sherr, Chief Revenue Officer di USTA. “Siamo contenti di poter continuare la nostra collaborazione con loro per i prossimi cinque anni.”