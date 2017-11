Masters ATP DAY3: brilla Sock, splende Federer che vola in semifinale

Terza giornata per il Master ATP londinese: torna in campo il gruppo di Federer e la situazione in ottica semifinale si va facendo più chiara.

Non è subito singolare: i primi a scendere in campo sono le coppie del doppio formate dal finlandese Kontinen e dell’australiano Peers (detentori del titolo) contro l’olandese Rojer e il rumeno Tecau, vincitori nel 2015. Entrambe le coppie avevano perso all’esordio e il match aveva le sembianze per tutti di ultima spiaggia: hanno vinto le teste di serie numero 2 in due tie break, alimentando la speranza di poter ripetere il successo dell’anno scorso. Praticamente fuori invece Rojer – Tecau.

Primo match di giornata per il gruppo Boris Becker è stato quello che ha visto duellare il croato Cilic e l’americano Jack Sock, ultimo a qualificarsi per il Master. Lo statunitense ha dimostrato a tutti di meritare ampiamente tali palcoscenici, superando in 3 set (5/7 – 6/2 – 7/6) il gigante di Medjugorie ed eliminandolo di fatto dalla corsa alle semifinali. Bravo il 25enne a recuperare nel terzo set da uno svantaggio di 0/3, con Cilic che ha avuto anche una palla per il 4/1 con servizio a disposizione. La prossima partita contro Alexander Zverev sarà la prova del nove e da lì passerà un’incredibile quanto inaspettata qualificazione alle semi. Dritto devastante e servizio robusto (scuola americana per intenderci) e un rovescio che ha funzionato meglio del solito: se migliorasse anche in questo fondamentale l’americano potrebbe tranquillamente ambire a divenire una presenza fissa in top10. Troppo fragile invece il sistema di gioco di Cilic: la condizione non è quella dei giorni migliori e il risultato ne è la normale conseguenza.

Alle 19 è toccato alla coppia delle meraviglie: vincitori a sorpresa all’ultimo Roland Garros, il duo formato dallo statunitense Ryan Harrison e dal neozelandese Michael Venus, continua il suo splendido 2017 tennistico, vincendo la seconda partita su 2 al Master delle 8 migliori coppie di doppio del circuito e garantendosi un posto fra le migliori 4: oggi hanno battuto in rimonta i francese Herbert – Mahut, anche loro vittoriosi all’esordio, superandoli in 3 parziali per 6/7 – 6/4 – 10/5. Sono una coppia fresca e ben assortita, dal gioco piacevole e mai monocorde. Fra i vari Bryan o Kubot – Melo, potrebbero essere proprio loro a portarsi a casa la coppa?

In serata è arrivato il momento del vero favorito di questo Master, Roger Federer, il quale dopo il ritiro dello spagnolo Nadal ha visto crescere in maniera esponenziale le sue chances di vittoria: un match simbolico che idealmente unisce passato, presente e futuro, quel futuro roseo rappresentato al meglio da Alexander Zverev.

Un primo set arrivato al tie break, dopo alcuni set point falliti dallo svizzero sul 6/5 in suo favore ma con il tedesco a servizio: nel gioco decisivo è venuta fuori però tutta la tenacia di Federer. Sotto 0/4 lo svizzero recordman Slam ha recuperato, salvato un set point al “piccolo” tedesco e chiuso per 8/6. Il secondo parziale è iniziato con un break a favore di Roger, contraccolpo atteso per come Zverev aveva perso il tie break: il tedesco classe ’97 è però un giocatore già fatto, maturo per l’età che ha e non demorde, anche di fronte a un mostro sacro della racchetta come re Roger. Reazione immediata e controbreak per il 2 pari, tranquilli fino al 6/5 Zverev con Federer al servizio e tre palle break che sono set point: qui il tedesco dimostra di essere già un campione e trascina il numero 2 del ranking mondiale al terzo rivelando tutta la forza mentale che già possiede.

Il terzo e decisivo set è stato il giusto epilogo per un match che ha messo in risalto la forza del futuro che avanza e la classe di un presente che non vuole diventare ancora passato: è stato un monologo rossocrociato, con Federer che ha regolato il NextGen teutonico 6/1 e ha staccato il pass per le semi. Onore a Roger ma che Zverev siamo destinati a vedere nei prossimi anni!

Boris Becker Group

2. Roger Federer 2/0 4/1 (Semifinalista)

3. Alexander Zverev 1/1 3/3

5. Marin Cilic 0/2 2/4

8. Jack Sock 1/1 2/3

Alessandro Orecchio