Il direttore del torneo di Monte Carlo spera che nel 2018 ci siano tutti i Big

Zeljko Franulovic, direttore del Masters 1000 di Monte-Carlo, è apparso di fronte ai media per parlare della prossima edizione del torneo monegasco che, come da tradizione, andrà in scena nel mese di aprile. “Spero che tutti i migliori giocatori vengano a giocare il torneo. Ciò che rende speciale questa manifestazione è la location, ma ci sono anche tantissimi tifosi pronti a sostenere in ogni occasione i propri beniamini. La stagione europea su terra battuta inizia da qui, dunque tutti i giocatori vorranno esserci”, ha commentato.





Lorenzo Carini