Australian Open 2018: assegnate due wild card

Manca sempre meno all’appuntamento con gli Australian Open 2018. Ed è già tempo di parlare di wild card.

Gli organizzatori del primo Slam stagionale, infatti, hanno comunicato che Olivia Rogowska e Kimberly Birrell si sono aggiudicate rispettivamente una wild card per il tabellone principale ed una wild card per il tabellone di qualificazione.

Rogowska, attuale n.186 del ranking mondiale (best ranking al n.102 nell’agosto 2014) ha vinto in carriera ben quindici titoli del circuito ITF e si è guadagnata l’invito per il main draw dopo aver dominato l’Australian Pro Tour (vengono presi in considerazione i tornei australiani di fine stagione e Rogowska ha vinto a Cairns e Canberra, oltre ad aver raggiunto la finale a Bendigo).

“E’ qualcosa di incredibile per me. Durante gli ultimi tornei, non ho mai pensato all’ipotesi wild card… Questo invito ripaga i miei ultimi mesi molto soddisfacenti a livello di risultati. Non vedo l’ora di poter giocare con le migliori tenniste al mondo agli Australian Open, è incredibile!”, ha commentato la giocatrice ai microfoni di Tennis Australia.

Birrell, classe 1998, è attualmente al 356° della classifica mondiale, ma nel febbraio del 2016 è stata numero 275. Vincitrice in stagione del $25.000 di Brisbane e finalista, la settimana prima, nel torneo di pari categoria di Penrith, Kimberly ha conquistato una wild card per le qualificazioni degli Australian Open: “Era un mio obiettivo e sono contenta di essere riuscita nell’impresa. Ora, però, non penserò a che risultati ottenere agli Australian Open: l’importante sarà godermi il momento. Ovviamente, qualificarmi sarebbe un sogno”, ha dichiarato la nativa di Dusseldorf, semifinalista nel torneo Juniores a Melbourne Park nel 2014 e reduce da un infortunio al gomito che l’ha tenuta ferma per diversi mesi nel 2016.

Lorenzo Carini