Da Brescia: Seppi guida una pattuglia di 11 azzurri. Il curioso caso di Stefanos Tsitsipas

Nel giorno in cui l’Italia del calcio si giocherà l’accesso ai Mondiali, l’Italia presenta proprio 11 giocatori agli Internazionali Città di Brescia. La “squadra” azzurra è guidata da Andreas Seppi, che esordirà contro il qualificato Uzhylovskyi. In uno spot ci sono soltanto giocatori italiani: c’è dunque la certezza di averne uno nei quarti. Forfait Copil, il curioso caso di Stefanos Tsitsipas.

Una giuria di aziende specializzate ha votato Tennis Player di Brescia come uno dei migliori d’Italia come qualità dell’offerta e dei servizi. Consapevoli di questa credenziale, unita a una collaborazione pluriennale, gli organizzatori degli Internazionali Città di Brescia (43.000€, Play It) non potevano scegliere sede migliore per il sorteggio del tabellone principale. L’elegante negozio di Via Milano ha ospitato un sorteggio molto spettacolare, curato da Tennis Gate – Ubiqline, nuovo partner tecnologico del torneo. Con due schermi a led, il pubblico ha potuto apprezzare in tempo reale la composizione del tabellone, peraltro con grafiche accattivanti e innovative. C’è da essere soddisfatti, poiché Brescia avrà il mix ideale per un torneo Challenger: alcuni giocatori di gran nome, quattro dei sei finalisti delle passate edizioni, elementi in gran forma e un gran numero di italiani, ben 11. Il seeding è guidato dal gigante ungherese Marton Fucsovics, n.84 ATP, opposto al francese Constant Lestienne. L’altra testa di serie “nobile” nella parte alta è Andreas Seppi, all’esordio contro il qualificato Volodoymyr Uzhylovskyi. Molto interessante il terzo spicchio, in cui trovano spazio quattro italiani nello stesso spot: significa che dai derby Travaglia-Donati e Baldi-Caruana uscirà almeno un giocatore italiano nei quarti. Ancora più in basso, troviamo uno dei giocatori più in forma del momento: lo slovacco Lukas Lacko (n.4 del draw), che ha appena vinto il ricco Challenger di Bratislava. A sbarrargli la strada verso la finale potrebbero essere Mirza Basic (finalista a Brescia nel 2015) e Jurgen Zopp, pure lui in gran forma. Ovviamente, i giovani azzurri proveranno a far saltare il banco (Andrea Basso sfida Basic, mentre Andrea Pellegrino proverà a fermare Zopp). Tra i primi turni più interessanti si segnalano, senza dubbio, Arnaboldi-Berankis e Dustov-Davidovich Fokina. Nel primo, il lombardo proverà ad arginare lo scatenato lituano, recente finalista al torneo ATP di Mosca e presente a Bergamo sin da venerdì. C’è poi grande curiosità per vedere all’opera Alejandro Davidovich Fokina (classe 1999), recente vincitore di Wimbledon Junior, dotato di un tennis brillante e probabile protagonista della Next Gen ATP, magari già a partire dall’anno prossimo. Grande attesa anche per Lorenzo Sonego: il torinese ha dato una svolta alla sua carriera il mese scorso, vincendo il Challenger di Ortisei e raggiungendo la finale a Ismaning. Il test Sijsling (vincitore nel 2015), per lui, sarà davvero interessante.

QUALIFICAZIONI: KO FONIO E DALLA VALLE

Domenica sono terminate le qualificazioni: disco rosso per i due azzurri in gara, Giovanni Fonio ed Enrico Dalla Valle. Entrambi hanno lasciato strada ai loro avversari, senza avere reali chance di vittoria. Si è ben disimpegnato Dalla Valle, ma non a sufficienza per battere il gigante bielorusso Aliaksandr Bury, vecchio avversario dell’Italia in un match di Coppa Davis. Il bielorusso si è dedicato principalmente al doppio, ma di tanto in tanto prova a giocare le qualificazioni in singolare: con un servizio molto potente, non ha concesso nulla a Dalla Valle nei suoi turni di battuta. Al contrario, il romagnolo ha dovuto tribolare in più di un’occasione. Un break nel game d’apertura, più un altro nel terzo game del secondo set, gli sono stati fatali: il 6-4 6-4 finale qualifica Bury nel main draw di un torneo Challenger per la prima volta dopo oltre tre anni (un paio di mesi fa era entrato in tabellone a Szczecin, ma da lucky loser). Ha avuto meno storia l’impegno di Giovanni Fonio: l’azzurro non è mai stato in partita contro l’ucraino, dal nome quasi impronunciabile, Volodoymyr Uzhylovskyi. Subito in svantaggio di un break, ha provato a restare a galla nel primo set, poi però ha perso sette game di fila fino a cedere con un netto 6-2 6-1. Gli altri due qualificati sono il russo Matsukevich e lo slovacco Klein.

IL CURIOSO CASO DI TSITSIPAS

Mentre arriva in extremis la notizia del forfait di Marius Copil, n.2 del tabellone, si è registrato un curioso episodio riguardante Stefanos Tsitsipas. Il giovane greco, classe 1998 e n.87 ATP, era regolarmente iscritto agli Internazionali Città di Brescia ma ha dato forfait nella giornata di venerdì. A sorpresa, nella serata di sabato ha preso contatto con gli organizzatori chiedendo una wild card in extremis, sostenendo di essersi ripreso dal malanno che lo aveva convinto a dare forfait. Suo malgrado, le wild card erano già state assegnate e non è stato in nessun modo possibile ammetterlo in tabellone. La richiesta di wild card dopo un cancellazione è davvero un fatto unico. Tra l’altro, lo stesso Tsitsipas era stato omaggiato di un invito l’anno scorso, quando perse da Tommy Robredo.

IL PROGRAMMA DI LUNEDÌ

Il main draw scatta con tre incontri, poiché moltissimi giocatori hanno il diritto di un inizio “ritardato” in virtù dei tanti impegni agonistici del weekend. Non prima delle 14.30, sul Campo Centrale giocheranno Viktor Galovic e Lorenzo Frigerio. L’azzurro proverà a fermare un giocatore che quest’estate ha dato una svolta alla sua carriera con la vittoria a Recanati e la finale a Braunschweig. Con il suo servizio molto potente, il croato (residente in Italia) potrebbe essere una mina vagante. A seguire, Alessandro Bega sfiderà Uladzimir Ignatik, uno dei due ex n.1 junior presenti a Brescia (l’altro è Ricardas Berankis). A proposito di junior, il main event di giornata sarà l’esordio del giovanissimo spagnolo Alejandro Davidovich Fokina. Per lui, un test interessante contro l’esperto Farrukh Dustov, uzbeko che ha vissuto a lungo in Italia ed è stato finalista nella prima edizione.

Centre Court – Ora italiana: 13:00 (ora locale: 1:00 pm)

1. Davide Pontoglio / Giorgio Ricca vs [WC] Marco Facconi / Pietro Mugelli

2. Viktor Galovic vs Lorenzo Frigerio (non prima ore: 14:30)

3. Uladzimir Ignatik vs Alessandro Bega

4. [PR] Farrukh Dustov vs [WC] Alejandro Davidovich Fokina (non prima ore: 19:15)

5. Alessandro Bega / Viktor Galovic vs Filippo Baldi / Andrea Pellegrino

Court 3 – Ora italiana: 17:30 (ora locale: 5:30 pm)

1. Laurynas Grigelis / Andreas Siljestrom vs [2] Luca Margaroli / Tristan-Samuel Weissborn

2. [4] Aliaksandr Bury / Volodoymyr Uzhylovskyi vs [PR] Igor Sijsling / Mark Vervoort (non prima ore: 18:30)