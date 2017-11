Fed Cup – Finale: Gli Stati Uniti dopo 17 anni ritornano a vincere. Battuta la Bielorussia per 3 a 2 al doppio decisivo

Gli Stati Uniti hanno conquistato questo pomeriggio la 18 esima Fed Cup della sua storia.

La squadra americana ha sconfitto in finale la Bielorussia per 3 a 2 nel match disputato sul veloce indoor della Chizhovka Arena di Minsk.

Dopo il vantaggio a stelle e strisce firmato da CoCo Vandeweghe, fresca di ingresso fra le top 10 del ranking mondiale, che ha sconfitto per 76(5) 61, in un’ora e 29 minuti di partita, Aryna Sabalenka, numero 78 Wta, è arrivato il pareggio delle “padrone di casa” grazie ad Aliaksandra Sasnovich, numero 87 Wta, che ha battuto in rimonta per 46 61 8-6 Sloane Stephens, numero 13 della classifica mondiale e totalmente fuori fase in queste ultime settimane dopo il successo agli Us Open.

Nel doppio decisivo Shelby Rogers e CoCo Vandeweghe hanno sconfitto la coppia bielorussa Aryna Sabalenka/Aliaksandra Sasnovich per 63 76 (3).

Per la squadra americana è la vittoria n.18 in Fed Cup. Il team americano non vinceva la competizione dal lontano 2000.

Bielorussia vs Usa 2-3 – Chizhovka Arena, Minsk, Belarus – Surface: Hard – Rebound Ace Synpave, Indoor

