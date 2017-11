WTA 125 Taipei: Il Tabellone Principale. Ostacolo australiano per Sara Errani

Sara Errani è l’unica tennista italiana in tabellone principale del torneo Wta 125k di Taipei.

La 30enne romagnola, numero 143 del ranking mondiale, esordirà contro l’australiana Lizette Cabrera, numero 135 Wta. Tra le due non ci sono precedenti.

WTA Taipei 125 | Indoor | $125.000

(1) Sabalenka, Aryna vs Doi, Misaki

Golubic, Viktorija vs (WC) Lee, Ya-Hsuan

Bouzkova, Marie vs (WC) Zhang, Ling

Kumkhum, Luksika vs (7) Bogdan, Ana

(3) Duan, Ying-Ying vs (WC) Bencic, Belinda

Khromacheva, Irina vs Qualifier

Teichmann, Jil vs (WC) Hsu, Ching-Wen

Qualifier vs (6) Ozaki, Risa

(8) Rodionova, Arina vs Jang, Su Jeong

Broady, Naomi vs Wang, Yafan

Lu, Jing-Jing vs Qualifier

Frech, Magdalena vs (4) Zhu, Lin

(5) Wickmayer, Yanina vs Qualifier

Rus, Arantxa vs Soylu, Ipek

Cabrera, Lizette vs Errani, Sara

Hozumi, Eri vs (2) Rodina, Evgeniya