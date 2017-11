Challenger Champaign e Santiago: I Main Draw. Nessuna presenza italiana

Challenger Champaign | Indoor | $75.000

(1) Sandgren, Tennys vs (WC) Hiltzik, Aron

Corrie, Edward vs Harrison, Christian

(WC) Nevolo, Dennis vs Qualifier

Qualifier vs (7) Smyczek, Tim

(4) Norrie, Cameron vs (WC) Vukic, Aleksandar

(WC) Hiltzik, Jared vs Krueger, Mitchell

Smith, John-Patrick vs Giron, Marcos

McDonald, Mackenzie vs (6) Mmoh, Michael

(8) Paul, Tommy vs Koepfer, Dominik

Rubin, Noah vs Qualifier

Santanna, Bruno vs Qualifier

Sarkissian, Alexander vs (3) Fritz, Taylor

(5) Fratangelo, Bjorn vs Fanselow, Sebastian

Klahn, Bradley vs Scholtz, Nicolaas

Peliwo, Filip vs Eubanks, Christopher

Moraing, Mats vs (2) Laaksonen, Henri

Challenger Santiago 2 | Terra | $50.000

(1) Dutra Silva, Rogerio vs Ficovich, Juan Pablo

Qualifier vs Londero, Juan Ignacio

Qualifier vs (WC) Saez, Juan Carlos

Gonzalez, Maximo vs (6) Bagnis, Facundo

(4) Elias, Gastao vs Munar, Jaume

Collarini, Andrea vs Cachin, Pedro

Rola, Blaz vs Oliveira, Goncalo

Arguello, Facundo vs (8) Arevalo, Marcelo

(5) Monteiro, Thiago vs Marti, Javier

Qualifier vs Souza, Joao

(WC) Hernandez-Fernandez, Jose vs (WC) Naser, Javier

Qualifier vs (3) Berlocq, Carlos

(7) Balazs, Attila vs Sorgi, Joao Pedro

Galan, Daniel Elahi vs Linzer, Michael

Clezar, Guilherme vs (WC) Lama, Gonzalo

Coria, Federico vs (2) Jarry, Nicolas