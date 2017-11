Next Gen Atp Finals: Borna Coric dà forfait. Si gioca ugualmente la partita ma in campo ci sarà (Denis Shapovalov, che però alla fine anche lui ha dato forfait). Medvedev però sarà comunque terzo

Il tennista croato Borna Coric non giocherà la finalina per il terzo e quarto posto alle Next Gen di Milano a causa di problemi fisici e sarà sostituito dal canadese Denis Shapovalov, che affronterà il russo Daniil Medvedev.

Anche il canadese ha dato forfait e alla fine è entrato in campo Ross Hutchins.

Il giocatore russo in questo modo, terminerà il torneo come terzo classificato, anche in caso di sconfitta oggi, il risultato di questo incontro infatti non varrà nulla ai fini del torneo.