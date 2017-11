Challenger Toyoya: Il Main Draw. Nessuna presenza italiana

Challenger Toyota | Indoor | $50.000

(1) Daniel, Taro vs (WC) Imai, Shintaro

Whittington, Andrew vs Moriya, Hiroki

Jasika, Omar vs Mousley, Bradley

Bolt, Alex vs (7) Hemery , Calvin

(4) Soeda, Go vs Leshem, Edan

Jung, Jason vs Purcell, Max

Watanuki, Yosuke vs Uchiyama, Yasutaka

(WC) Tashiro, Yuga vs (5) Millman, John

(6) Kwon, Soon Woo vs Krajicek, Austin

Hurkacz, Hubert vs Qualifier

Qualifier vs Qualifier

Robert, Stephane vs (3) Ito, Tatsuma

(8) Lee, Duckhee vs Qualifier

Li, Zhe vs Gabashvili, Teymuraz

(WC) Yamasaki, Jumpei vs (WC) Shimizu, Yuta

Takahashi, Yusuke vs (2) Ebden, Matthew