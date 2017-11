ATP Awards 2017: Roger Federer per il quindicesimo anno consecutivo è il tennista preferito dai tifosi

Non uno, non due, ma tre. Roger Federer ha letteralmente dominato la concorrenza agli ATP Awards 2017, vincendo ben tre premi. Il campione svizzero si è aggiudicato la “Stefan Edberg Sportmanship” per la tredicesima volta in carriera grazie ai voti dei colleghi, il premio di miglior ritorno della stagione ed il premio di tennista preferito dai tifosi per il quindicesimo anno consecutivo.

Un’altra stella ad aver ricevuto un riconoscimento è stata Denis Shapovalov. Il 18enne ha ricevuto il premio riservato ai giocatori che sono migliorati maggiormente nel corso dell’anno. Per quanto riguarda il circuito di doppio, i fratelli Bryan formano la coppia più amata dai tifosi mentre singolarmente ha vinto questo premio il rumeno Horia Tecau.

Il premio di “miglior torneo dell’anno” è andato al Masters 1000 di Indian Wells.

Lorenzo Carini