Challenger Brescia, Toyota, Pune, Champaign e Santiago: I Tabelloni di Qualificazione

Challenger Toyota CH | Indoor | $50.000

(1) Ehara, Hiroyasu vs Bye

Sakai, Yuto vs Osafune, Masaki

(WC) Nishiwaki, Kazuki vs Matsui, Toshihide

Okamura, Issei vs (8) Ochi, Makoto

(2) Fukuda, Sora vs Bye

Oh, Seong-Gook vs Kibi, Yuya

Shimabukuro, Sho vs Withrow, Jackson

Bye vs (5) Niki, Takuto

(3) Takeuchi, Kento vs Bye

Yi, Chu-Huan vs Sasai, Masaki

Takeshima, Shunrou vs Fujii, Shinta

Tokuda, Renta vs (7) Kim, Cheong-Eui

(4) Bai, Yan vs Bye

Peng, Hsien-Yin vs Uesugi, Kaito

Gao, Xin vs (WC) Chikami, Shohei

Bye vs (6) Trongcharoenchaikul, Wishaya

Challenger Pune | Cemento | $50.000

(1) Uchida, Kaichi vs Bye

Radojkovic, Milan vs Sood, Chandril

(WC) Bhatia, Armaan vs Virali-Murugesan, Ranjeet

Kaza, Vinayak Sharma vs (8) Popyrin, Alexei

(2) Geens, Clement vs Bye

Sabanov, Ivan vs Gojo, Borna

(WC) Banthia, Siddanth vs Vishwakarma, Siddharth

Bendre, Anvit vs (7) Prashanth, N Vijay Sundar

(3) Escoffier, Antoine vs Bye

(WC) Suresh, Dhakshineswar vs (WC) Pungliya, Jayesh

Dzhanashia, Shalva vs Shanmugam, Abhinav Sanjeev

(WC) Sunish, Dhruv vs (5) Rawat, Sidharth

(4) Grenier, Hugo vs Kedryuk, Alexey

Sabanov, Matej vs Prabodh, Suraj R

Sood, Lakshit vs (WC) Bagade, Prasana

Khabibulin, Timur vs (6) Nakagawa, Naoki

Challenger Champaign | Indoor | $75.000

In attesa……..

Challenger Brescia | Indoor | e43.000

In attesa……..

Challenger Santiago 2 | Terra | $50.000

In attesa……..