Challenger Challenger Mouilleron Le Captif: Luca Vanni centra le semifinali (Video)

Luca Vanni è in semifinale nel torneo challenger di Mouilleron Le Captif.

Nei quarti il 31enne toscano, numero 149 del ranking mondiale, ha sconfitto per 63 64 il russo Alexey Vatutin, numero 186 del ranking mondiale. Prossimo avversario per lui, il vincente del derby tedesco tra Yannick Maden, numero 167 Atp, e Peter Gojowczyk, numero 60 Atp e secondo favorito del seeding.

Challenger Mouilleron Le Captif | Indoor | e85.000 – Quarti di Finale

Central – Ora italiana: 11:00 (ora locale: 11:00 am)

2. Luca Vanni vs Alexey Vatutin



4 Aces 11 Double Faults 067% 1st Serve % 62%33/44 (75%) 1st Serve Points Won 20/28 (71%)11/22 (50%) 2nd Serve Points Won 8/17 (47%)2/3 (67%) Break Points Saved 0/3 (0%)10 Service Games Played 98/28 (29%) 1st Return Points Won 11/44 (25%)9/17 (53%) 2nd Return Points Won 11/22 (50%)3/3 (100%) Break Points Won 1/3 (33%)9 Return Games Played 1044/66 (67%) Total Service Points Won 28/45 (62%)17/45 (38%) Total Return Points Won 22/66 (33%)61/111 (55%) Total Points Won 50/111 (45%)

149 Ranking 186

32 Age 25

Castel del Piano, Italy Birthplace Volgograd, Russia

Foiano della Chiana, Italy Residence Volgograd, Russia

6’6″ (198 cm) Height 5’10” (177 cm)

207 lbs (94 kg) Weight 152 lbs (69 kg)

Right-Handed Plays Right-Handed

N/A Turned Pro N/A

0/2 Year to Date Win/Loss 0/0

0 Year to Date Titles 0

0 Career Titles 0

$582,212 Career Prize Money $146,295

3. Yannick Maden vs [2] Peter Gojowczyk



4. Elias Ymer vs [Q] Constant Lestienne



5. Gleb Sakharov vs [Q] Ilya Ivashka



6. Alessandro Motti / Stefano Travaglia vs [2] Andre Begemann / Jonathan Eysseric



