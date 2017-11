Claudio Grassi, ex top 300, si aggiudica gli Assoluti di Tennis 2017 della Provincia di Latina

La kermesse finale della stagione agonistica di tennis 2017 nella provincia di Latina si è conclusa lo scorso 4 Novembre presso il Circolo Tennis Gaeta. Nello storico club del sud pontino, sono stati eletti i campioni provinciali 2017 di tutte le categorie senior e under. Ad aggiudicarsi il torneo nelle categoria senior maschile, il giocatore tesserato con il team locale Claudio Grassi, ex professionista con best ranking 300 che ha avuto la meglio del giovane Giulio Vittorini, tesserato con il TC Sardegna di Terracina.

Il match fin dalle prima battute è stato gestito agilmente dal tennista toscano in forza al CT Gaeta che ha fatto valere la differente esperienza e caratura tecnica. In poco più di un’ora di gioco Grassi ha superato il suo avversario con il punteggio di 6/1 6/3. Alessandro D’Onofrio, Delegato FIT per la provincia di Latina ha dichiarato: “volevamo far ripartire i Campionati Assoluti Provinciali dopo alcuni di sosta e ci siamo riusciti con forza e determinazione. Il dinamismo dei tornei e l’incremento di tesserati nel 2017 in provincia ci ripaga dei numerosi sforzi realizzati dai Circoli e da tutti gli addetti ai lavori”.

All’interno della cerimonia di premiazione, il Presidente della Federtennis Regionale, Roberto Commentucci ha aggiunto: un ringraziamento particolare va al Circolo Tennis Gaeta per aver messo a disposizione una struttura davvero invidiabile. Essere qui con questa manifestazione vuol dire premiare un club che sta lavorando bene in termini di programmazione e pianificazione delle attività. E’ una testimonianza che il tennis ad alto livello può nascere anche in piccoli centri, lontano quindi anche dai grandi agglomerati. Uno dei punti principali del nostro mandato è proprio quello di dare maggiore supporto e impulso all’attività del territorio, lontana dalla capitale. Anche da lì può nascere il campione del futuro”. La cerimonia di premiazione, dopo la consegna delle coppe ai vincitori delle diverse categorie, si è conclusa con la consegna di una targa ricordo da parte del Presidente FIT Regionale al Presidente del CT Gaeta Antonino Santella.

Qui di seguito gli altri risultati dei Campionati Assoluti provinciali 2017:

Under 10F – Greta Petrillo b Giorgia Abati 6/1 6/4

Under 10M – Filippo Catalano b Francesco Verardi 6/1 6/4

Under 12M – Niccolò Vaccari Sante b Lorenzo Alesii 7/5 6/4

Under 12F – Federica Zanatta b Ilaria Iannone 5/7 7/6 6/1

Under 14M – Mattia Petrillo b Raffaele Mancini 6/1 6/2

Under 16/18M – Giacomo Vernucci b Simone Lettieri 6/0 6/1