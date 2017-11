Campionato Serie A1 Femminile: I risultati completi della Quarta Giornata

GIRONE 1

A. S. DIL Tennis Club Cagliari – USD Tennis Beinasco 1-3

Federica Di Sarra (B) b. Anna Floris (C) 63 76(3)

Barbara DEssolis (C) b. Federica Rossi (B) 63 61

Giulia Gatto-Monticone (B) b. Claudia Giovine (C) 64 64

Federica Di Sarra/Federica Rossi (B) b. Claudia Giovine/Barbara Dessolis (C) 61 75

G.A. Tiziana Meloni; arbitri: Gianluigi Serra, Chiara Casula

Tennis Club Genova 1893 – Tennis Club Parioli ASD 2-2

Nastassja Burnett (P) b. Ludmilla Samsonova (G) 76(5) 06 63

Debora Ginocchio (G) b. Beatrice Lombardo (P) 76(3) 63

Martina Di Giuseppe (P) b. Alberta Brianti (G) 36 75 63

Alberta Brianti/Ludmilla Samsonova (G) b. Beatrice Lombardo/Martina Caregaro (P) 62 60

G.A. Enrico Longo; arbitri: Benedetta Demicheli, Vittoria Graziano

CLASSIFICA

8 (4) Tennis Club Parioli ASD

7 (4) USD Tennis Beinasco

7 (4) Tennis Club Genova 1893

0 (4) A. S. DIL Tennis Club Cagliari

GIRONE 2

Club Tennis Ceriano A.S.D. – C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD 0-4

Camilla Scala (F) b. Gloria Stuani (C) 76(3) 46 61

Agnese Zucchini (F) b. Eleonora Leva (C) 75 60

Alice Balducci (F) b. Anne Schaefer (C) 61 64

Camilla Scala/Chiara Arcangeli (F) b. Anne Schaeffer/Gloria Stani (C) 64 63

G.A. Giancarlo Turrisi; arbitri: Federico Botti, Nicholas Facchinetti

Tennis Club Prato A.S.D. – A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino 2-2

Michele Alexandra Zmau (S) b. Lucrezia Stefanini (P) 26 62 64

Gaia Sanesi (P) b. Anna Maria Procacci (S) 61 60

Maria Elena Camerin (P) b. Karin Knapp (S) 63 63

Camilla Rosatello/Federica Joe Gardella (S) b. Maria Elena Camerin/Lucrezia Stefanini (P) 16 76(10) 11-9

G.A. Pietro Celli; arbitri: Vincenzo Doti, Filippo De Maria

CLASSIFICA

10 (4) C.A. Faenza Sezione Tennis Gaudenzi ASD

8 (4) Tennis Club Prato A.S.D.

4 (4) A.S.D. Circolo della Stampa Sporting Torino

0 (4) Club Tennis Ceriano A.S.D.