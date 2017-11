Il dottor Angel Ruiz Cotorro parla dell’infortunio di Rafael Nadal: “Il tendine sta soffrendo, ma le immagini non mostrano niente di diverso: è un dolore provocato dallo stress fisico”

Il dottor Angel Ruiz Cotorro ha dato aggiornamenti sull’infortunio al ginocchio destro di Rafael Nadal.

“Non è una lesione nuova e nemmeno una lesione che è peggiorata. La situazione post swing asiatico non era diversa rispetto a questa. Tutte le immagini delle analisi ci dicono pressoché la stessa cosa, che il tendine sta soffrendo. È un anno duro, una stagione con tante partite.

Il tendine sta soffrendo, ma le immagini non mostrano niente di diverso: è un dolore provocato dallo stress fisico

Ha fatto bene a ritirarsi a Parigi Bercy. In un determinato momento, devi pensare ad altri obiettivi.

Il primo era fermarsi e vedere come stava il ginocchio, se era successo qualcosa di nuovo. Cercheremo di stare bene per giocare a Londra. Se sta bene giocherà, altrimenti no. Bisogna vedere come evolverà la situazione”.