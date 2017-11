Il tennis solo per guadagnare dei soldi. Destanee Aiava “non appena avrò abbastanza soldi smetterò di giocare”

Destanee Aiava è conosciuta al grande pubblico tennistico perchè nello scorso gennaio nel WTA Premier di Brisbane a soli 16 anni è diventata la prima giocatrice nata negli anni 2000 a vincere un match WTA nel tabellone principale.

Dichiara l’australiana: “Ero una di quelle bambine abituate a vivere in una casa simile a una cabina, quindi sono abituata ad avere una qualità di vita molto modesta.

I soldi sono una motivazione, perché tutti vogliamo vivere meglio in futuro e i soldi possono senza dubbio aiutare molto. Non posso più mentire, sono stanca di farlo. L’onestà è la cosa migliore.

Sto vedendo la luce fuori dal tunnel, non appena avrò abbastanza soldi smetterò di giocare.

Il prossimo anno compirò 18 anni e voglio un appartamento tutto mio, e anche uno per i miei genitori perché siamo lontani.

“Mi hanno aiutato molto nella mia carriera e non sarei qui senza di loro, quindi voglio ringraziarli tantissimo. Sono l’unica a guadagnare in questi periodo quindi ci sono delle aspettative, ecco perché gioco”.