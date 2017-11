WTA Elite Trophy Zhuhai 2017: Successo finale di una ritrovata Julia Goerges (Video)

E’ Julia Goerges la vincitrice del WTA Elite Trophy Zhuhai 2017.

In finale la tedesca, numero 18 Wta, ha sconfitto per 75 61, in un’ora e 20 minuti di gioco, la statunitense CoCo Vandeweghe, numero 12 Wta, in questa stagione semifinalista Slam sia a Melbourne che a New York.

Per la 29enne di Bad Oldesloe si tratta del quarto titolo in carriera, il secondo consecutivo dopo la “Kremlin Cup” conquistata a Mosca due settimane fa (interrompendo un digiuno di sei anni), su undici finali disputate. Da lunedì firmerà Julia il best ranking: sarà numero 14.

WTA Zhuhai Finals | Cemento | ($2.150.000, hard) – Finali

Stadium – Ora italiana: 07:30 (ora locale: 1:30 pm)

1. [4/O] Jing-Jing Lu / Shuai Zhang vs [6/O] Ying-Ying Duan / Xinyun Han



WTA Zhuhai Jing-Jing Lu / Shuai Zhang [4] Jing-Jing Lu / Shuai Zhang [4] 2 1 Ying-Ying Duan / Xinyun Han [6] Ying-Ying Duan / Xinyun Han [6] 6 6 Vincitori: DUAN / HAN Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 1-6 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 2-6 Y. Duan / Han 0-3 J. Lu / Zhang 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 0-2 → 0-3 Y. Duan / Han 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 40-A 40-40 A-40 0-1 → 0-2 J. Lu / Zhang 0-15 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 40-A 40-40 40-A 0-0 → 0-1

2. [2] CoCo Vandeweghe vs [7] Julia Goerges (non prima ore: 10:00)