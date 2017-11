Challenger Bratislava e Montevideo: Quali. Viola e Marcora al secondo turno

Challenger Bratislava | Indoor | e106.000

1TQ Viola – Agabigun (0-0) 4 incontro dalle ore 10:00



CH Bratislava Matteo Viola [2] Matteo Viola [2] 3 6 6 Sarp Agabigun Sarp Agabigun 6 4 2 Vincitore: M. VIOLA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 3 Risultato 6-2 S. Agabigun 0-15 df 15-15 15-40 5-2 → 6-2 M. Viola 15-0 40-0 4-2 → 5-2 S. Agabigun 15-0 15-15 30-15 30-30 30-40 3-2 → 4-2 M. Viola 15-0 30-0 40-15 2-2 → 3-2 S. Agabigun 15-0 15-15 30-15 40-15 40-30 2-1 → 2-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 ace 1-1 → 2-1 S. Agabigun 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 40-40 40-A 0-1 → 1-1 M. Viola 0-15 0-30 0-40 df 15-40 0-0 → 0-1 Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-4 S. Agabigun 15-0 ace 15-15 15-30 15-40 df 5-4 → 6-4 M. Viola 30-0 40-0 4-4 → 5-4 S. Agabigun 0-15 df 0-30 15-30 30-30 40-30 40-40 40-A 40-40 A-40 4-3 → 4-4 M. Viola 15-0 30-0 40-0 3-3 → 4-3 S. Agabigun 0-15 0-30 df 30-40 2-3 → 3-3 M. Viola 0-15 15-30 30-30 40-30 ace 1-3 → 2-3 S. Agabigun 15-0 30-0 30-15 40-15 1-2 → 1-3 M. Viola 0-15 0-30 15-30 ace 15-40 30-40 df 1-1 → 1-2 S. Agabigun 15-0 30-0 30-15 40-15 1-0 → 1-1 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 3-6 S. Agabigun 15-0 15-15 30-15 40-15 ace 3-5 → 3-6 M. Viola 15-0 15-15 df 30-15 30-30 30-40 df 3-4 → 3-5 S. Agabigun 15-0 30-0 30-15 df 30-30 40-30 3-3 → 3-4 M. Viola 0-15 0-30 df 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 2-3 → 3-3 S. Agabigun 15-0 15-15 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 2-2 → 2-3 M. Viola 0-15 15-15 30-15 40-15 ace 1-2 → 2-2 S. Agabigun 0-15 0-30 0-40 15-40 30-40 40-40 A-40 ace 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 A-40 1-1 → 1-2 M. Viola 15-0 30-0 40-0 0-1 → 1-1 S. Agabigun 15-0 40-0 0-0 → 0-1

Viola – Agabigun

267. Singles ranking 842.

7. 7. 1987 Birthdate 12. 6. 1997

right Plays right

CH Bratislava Andrej Glvac Andrej Glvac 6 6 Vitalii Shcherba Vitalii Shcherba 4 1 Vincitore: A. GLVAC Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-1 V. Shcherba 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 5-1 → 6-1 A. Glvac 0-15 15-15 15-30 30-30 40-30 4-1 → 5-1 V. Shcherba 15-0 15-15 df 30-30 30-40 3-1 → 4-1 A. Glvac 15-0 ace 15-15 30-30 40-30 ace 40-40 A-40 2-1 → 3-1 V. Shcherba 15-0 30-0 2-0 → 2-1 A. Glvac 15-0 30-0 40-0 1-0 → 2-0 V. Shcherba 0-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 40-40 40-A df 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-4 A. Glvac 15-0 30-0 40-0 5-4 → 6-4 V. Shcherba 15-30 15-40 df A-40 40-40 A-40 5-3 → 5-4 A. Glvac 15-0 40-0 4-3 → 5-3 V. Shcherba 15-0 30-0 40-0 40-15 4-2 → 4-3 A. Glvac 15-0 15-15 30-15 40-15 3-2 → 4-2 V. Shcherba 0-15 df 0-30 0-40 15-40 ace 2-2 → 3-2 A. Glvac 0-15 df 30-15 40-15 1-2 → 2-2 V. Shcherba 15-0 ace 30-0 30-15 df 40-15 40-30 1-1 → 1-2 A. Glvac 15-0 40-0 0-1 → 1-1 V. Shcherba 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 0-1

[WC] Andrej Glvacvs Vitalii Shcherba

Challenger Montevideo| Terra | $75.000

1TQ Marcora – Roncadelli (0-0) 2 incontro dalle ore 15:00



CH Montevideo Roberto Marcora Roberto Marcora 6 6 Franco Roncadelli Franco Roncadelli 3 2 Vincitore: R. MARCORA Mostra dettagli Servizio Svolgimento Set 2 Risultato 6-2 R. Marcora 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 6-2 F. Roncadelli 15-0 30-0 40-0 ace 5-1 → 5-2 R. Marcora 15-0 30-0 ace 30-15 30-30 40-30 ace 40-40 df 40-A 40-40 A-40 4-1 → 5-1 F. Roncadelli 0-15 df 0-30 15-30 30-30 30-40 40-40 A-40 40-40 A-40 4-0 → 4-1 R. Marcora 15-0 30-0 ace 40-0 40-15 3-0 → 4-0 F. Roncadelli 0-15 0-30 15-30 15-40 30-40 2-0 → 3-0 R. Marcora 15-0 15-15 df 15-30 df 15-40 30-40 40-40 A-40 1-0 → 2-0 F. Roncadelli 0-15 0-30 0-40 15-40 0-0 → 1-0 Servizio Svolgimento Set 1 Risultato 6-3 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 40-15 40-30 ace 5-3 → 6-3 F. Roncadelli 15-0 15-15 30-15 40-15 5-2 → 5-3 R. Marcora 15-0 30-0 40-0 ace 4-2 → 5-2 F. Roncadelli 15-0 30-0 40-0 40-15 40-30 40-40 A-40 40-40 A-40 4-1 → 4-2 R. Marcora 15-0 30-0 30-15 30-30 30-40 40-40 A-40 3-1 → 4-1 F. Roncadelli 0-15 df 0-30 15-30 15-40 30-40 2-1 → 3-1 R. Marcora 15-0 30-0 ace 30-15 40-15 40-30 40-40 df A-40 1-1 → 2-1 F. Roncadelli 15-0 30-0 30-15 30-30 40-30 40-40 A-40 40-40 df A-40 1-0 → 1-1 R. Marcora 15-0 15-15 df 30-15 40-15 0-0 → 1-0

Marcora – Roncadelli

640. Singles ranking Not Rank

30. 8. 1989 Birthdate 6. 2. 2000

right Plays right