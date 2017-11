Gli italiani in campo nel circuito Junior (settimana del 6 novembre)

Pochi italiani impegnati la prossima settimana nei tornei del circuito Juniores.

Il maggior numero di ragazzi giocherà un G2 ad Israele: nel main draw maschile presenti Musetti, Bosio, Speziali, Ferrari e Arnaldi, mentre Andrea Cugini proverà a superare l’ostacolo delle qualificazioni.

Sempre a Raanana, nel torneo femminile sarà impegnata Melania Delai, alla caccia di punti importanti per la tournée australiana del 2018.

Tre azzurri al via negli Stati Uniti: in un G4, Giacomo Pezzoli e Aurora Zantedeschi giocheranno nei rispettivi main draw, mentre Rachele Rimondini giocherà le qualificazioni.

A Lussemburgo e in Russia ci saranno Espedito Valerio e Danila Perkosvkiy, entrambi alla caccia del main draw.

Infine, in un G5 a Cipro presenze di Matilde Mariani e Matilde Paoletti in tabellone; scoglio qualificazioni per Eleonora Alvisi.

Matan Gafniel Raanana Open (Israele – G2 – Cemento outdoor)

Q: Andrea Cugini

MD: Lorenzo Musetti, Gabriele Bosio, Filippo Speziali, Gianmarco Ferrari, Matteo Arnaldi

Evert American ITF (Stati Uniti – G4 – Cemento outdoor)

MD: Giacomo Pezzoli

Nature Elements Luxembourg Indoor Junior Open (Lussemburgo – G5 – Cemento indoor)

Q: Espedito Valerio

Green Cup (Russia – G5 – Cemento indoor)

Q: Danila Perkovskiy

_______

Matan Gafniel Raanana Open (Israele – G2 – Cemento outdoor)

MD: Melania Delai

Evert American ITF (Stati Uniti – G4 – Cemento outdoor)

Q: Rachele Rimondini

MD: Aurora Zantedeschi

Ayia Napa – Protaras Junior Tournament 2017 (Cipro – G5 – Carpet outdoor)

Q: Eleonora Alvisi

MD: Matilde Mariani, Matilde Paoletti

Lorenzo Carini