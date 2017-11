Martina Hingis: “Ho sempre pensato di aver giocato meglio in doppio che in singolare. Mi è sempre piaciuto il lavoro di squadra, mi ha divertita di più”

Martina Hingis si è ritirata la scorsa settimana dopo la conclusione delle WTA Finals di Singapore di doppio dove si è arresa in semifinale.

“È stato deludente finire in quel modo, sono sicura che entrambe speravamo di finire in modo migliore, in passato questi match li abbiamo vinti e questo invece no.

È così che va il tennis e la vitaa. Probabilmente c’erano più insicurezze nel primo match quando ho comunicato la decisione del ritiro, perché senti che metti piede in campo e non sai se ci ritornerai.

Poi una volta che sei lì, non ci pensi più. Cerchi solo di trovare una soluzione per la partita. Ma è stato un anno grandioso con 9 titoli e 19 partite vinte consecutivamente da Cincinnati alla semifinale di Singapore.

Torno a casa contenta e penso che non dovrei avere rimpianti, perché succede tutto per un motivo. Sono molto orgogliosa in ogni caso della mia carriera, e non cambierei nulla di quello che ho fatto”.

“Ho sempre pensato di aver giocato meglio in doppio che in singolare. Mi è sempre piaciuto il lavoro di squadra, mi ha divertita di più”.