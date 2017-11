Caroline Wozniacki: “Ora andrò in vacanza e cercherò di non toccare la racchetta per il maggior numero di giorni possibili”

Caroline Wozniacki, ex numero uno al mondo, ha conquistato nella giornata di domenica il titolo più importante della sua carriera, le WTA Finals di Singapore, rientrando fra le prime tre del ranking mondiale a distanza di sei anni dall’ultima volta.

“Non vedevo l’ora di andare in vacanza perchè è stato un anno davvero pesante. Tra un mese comincerò la preparazione per il 2018, ma ora andrò in vacanza e cercherò di non toccare la racchetta per il maggior numero di giorni possibili”, ha commentato la 27enne danese, che passerà ora del tempo con il suo fidanzato David Lee, ex cestista dei San Antonio Spurs attualmente senza squadra in NBA.

Lorenzo Carini