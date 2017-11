Mandy Minella diventa mamma. Nessun ritiro in vista

Mandy Minella, una delle migliori giocatrici nella storia del Lussemburgo, è diventata madre nella giornata di martedì. La 31enne di Esch Alzette, ex n.66 al mondo, ha fatto parlare di sé per aver giocato in singolare e doppio a Wimbledon al quarto mese di gravidanza. La giocatrice ha rivelato di essere in attesa di un figlio solamente dopo aver perso per 6-1 6-1 da Francesca Schiavone al primo turno dello Slam inglese.

Rientrerà nel circuito nella seconda metà del 2018: Minella ha rassicurato i suoi sostenitori affermando che il ritiro dal professionismo non è nei suoi piani.





Lorenzo Carini