Us Open: Maria Sharapova in rimonta è al terzo turno (Video)

Us Open 2017

Un’altra partita allo stadio Arthur Ashe. Un altro grande duello in tre set e un’altra vittoria dopo una dura lotta.

Nessuno può dire che le partite di Maria Sharapova siano facili. Dopo aver sconfitto la n.2 del mondo Simona Halep nel primo turno degli US Open, la russa ha avuto bisogno di altri tre set per assicurarsi la vittoria.

Sono stati molti alti e bassi, specialmente nei primi due set, ma è stato il terzo decisivo set che ha fatto la differenza.

Maria Sharapova è arrivata molto forte nel finale e non ha più dato scampo a Timea Babos, battendo la giocatrice ungherese per 6-7 (4) 6-4 6-1 dopo due ore e diciannove minuti di gioco.

Nel terzo turno della US Open, Maria Sharapova affronterà Sofia Kenin.