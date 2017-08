Us Open: Roger Federer si salva contro il giovane Frances Tiafoe (con il video della partita)

Us Open 2017

Roger Federer si salva contro Frances Tiafoe, 19enne statunitense, nel primo turo degli Us Open.

Il campione svizzero, che non ha giocato di certo la miglior partita della carriera l’ha spuntata sul giovane americano per 6-4 al quinto set.

Da segnalare che nel quinto e decisivo set Roger piazzava il break nel quarto gioco, ma quando ha servito per il match sul 5 a 3, dopo aver mancato una palla match cedeva il servizio.

Nel game successivo però il giovane americano perdeva a 30 il turno di battuta e Roger poteva passare il turno per 6 a 4.

Al secondo turno sfiderà uno tra Kavcic o Youzhny.

La partita punto per punto