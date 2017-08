Analisi settimanale ranking femminile U18 con la situazione aggiornata Us Open

Un cambiamento significativo nella Top-10 italiana del ranking femminile U18.

Melania Delai, vittoriosa in Slovenia in un torneo G4, scala ben 79 posizioni, entra fra le prime 10 d’Italia e va a posizionarsi al 234° posto, con la Top-200 nel mirino.

Sale di una posizione Federica Rossi, n.153 ed ora impegnata negli Stati Uniti assieme a Cocciaretto, Cappelletti e Piccinetti nei tornei di preparazione agli US Open Juniores.

Vediamo la situazione aggiornata per l’ultimo Slam stagionale, ricordandovi che l’entry list chiuderà martedì 22 agosto alle 15 italiane. Nel main draw ci sarà la sola Elisabetta Cocciaretto, mentre nelle qualificazioni risultano iscritte Tatiana Pieri, che quasi certamente si cancellerà, e Monica Cappelletti. Alternates per il torneo cadetto troviamo Lisa Piccinetti e Federica Rossi, rispettivamente fuori di 10 e 22 posti. Serviranno tanti ritiri per poter vedere queste due giocatrici al via agli US Open.

TOP-10 ITALIANE:

53- Elisabetta Cocciaretto (2001, +0)

58- Tatiana Pieri (1999, +0)

91- Monica Cappelletti (1999, +0)

100- Federica Bilardo (1999, +0)

118- Lisa Piccinetti (2000, +0)

153- Federica Rossi (2001, +1)

234- Melania Delai (2002, +79)

238- Isabella Tcherkes Zade (2000, -2)

254- Giulia La Rocca (2000, -2)

288- Nuria Brancaccio (2000, -2)

SITUAZIONE AGGIORNATA US OPEN JUNIORES – MAIN DRAW E QUALIFICAZIONI:

MAIN DRAW: Elisabetta Cocciaretto

QUALIFICAZIONI: Tatiana Pieri (12), Monica Cappelletti (23)

ALTERNATES QUALIFICAZIONI: Lisa Piccinetti (10), Federica Rossi (22), Isabella Tcherkes Zade (43), Francesca Gaida (110), Alessandra Manna (111)

Lorenzo Carini