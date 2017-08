Rafael Nadal e la prima posizione mondiale: “Tante cose sono successe dall’ultima volta che ero numero uno. Infortuni e alcuni momenti difficili, ma ho mantenuto la passione e l’amore per il gioco”

Rafael Nadal dalla prossima settimana sarà nuovamente n.1 del mondo.

Dichiara lo spagnolo: “Ovviamente è una brutta notizia per il torneo il forfait di Federer. Per me a livello personale è speciale essere tornato in questa posizione. Tante cose sono successe dall’ultima volta che ero numero uno.

Infortuni e alcuni momenti difficili, ma ho mantenuto la passione e l’amore per il gioco e così ho avuto l’opportunità di tornare in quella posizione. Sto cercando di godermi il momento e di essere pronto per competere qui. Questa è la cosa più importante per me in questo momento”.

“Io e Roger stiamo avendo una stagione stupenda. Entrambi avremo la possibilità di essere numero uno fino al termine della stagione. Dipenderà dai risultati che otterremo, vedremo come andrà a finire. Mi sto allenando bene e penso di essere pronto a giocare perché so di poter fare bene”.