Da Cincinnati: Thomas Fabbiano primo lucky loser

Dopo la bella vittoria contro il croato Nikola Mektic, nel primo turno di qualificazione del Masters 1000 di Cincinnati, Thomas Fabbiano è stato fermato in due set (0-6, 4-6) nel turno decisivo dall’americano Mitchell Krueger.

Non tutto è perduto comunque. Come apprendiamo direttamente sul suo sito ufficiale www.thomasfabbiano.it, dopo il forfait di Nishikori e l’ingresso in tabellone di Janko Tipsarevic, Tommy è diventato il primo Lucky Loser e dunque, in caso di un nuovo forfait, entrerebbe nel main draw.

Intanto da oggi Thomas ha centrato il suo best ranking al n. 85 Atp. Nella race è invece al n.64, terzo degli italiani.