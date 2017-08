Kei Nishikori ferma l’allenamento e dà forfait a Cincinnati (Con il tabellone aggiornato)

L’incubo continua per Kei Nishikori, numero nove nella classifica ATP che sta vivendo una stagione da dimenticare in termini fisici.

A Cincinnati durante una sessione di allenamento con il bulgaro Grigor Dimitrov e dopo aver giocato un set di allenamento, il giapponese ha avvertito un forte dolore al polso destro dopo aver colpito la palla ed è stato costretto a fermare immediatamente la sessione.

Poche ore dopo Kei ha annunciato il forfait al torneo americano.

Ricordiamo che Nishikori soffre di questo problema già da diversi mesi e la cosa inizia a preoccupare tutto il suo Staff.

MD

(1) Nadal, Rafael vs Bye

Gasquet, Richard vs (Q) Smith, John-Patrick

Ramos-Vinolas, Albert vs (Q) Youzhny, Mikhail

Harrison, Ryan vs (16) Muller, Gilles

(9) Goffin, David vs Kyrgios, Nick

Anderson, Kevin vs (Q) Dolgopolov, Alexandr

Karlovic, Ivo vs Vesely, Jiri

Bye vs (8) Tsonga, Jo-Wilfried

(3) Thiem, Dominic vs Bye

Fognini, Fabio vs Medvedev, Daniil

Haase, Robin vs Mannarino, Adrian

(WC) Kozlov, Stefan vs (15) Querrey, Sam

(11) Carreno Busta, Pablo vs Lorenzi, Paolo

Zverev, Mischa vs Verdasco, Fernando

Johnson, Steve vs Ferrer, David

Bye vs (LL) Tipsarevic, Janko

(6) Raonic, Milos vs Bye

Basilashvili, Nikoloz vs Coric, Borna

(Q) Eubanks, Christopher vs Monfils, Gael

(WC) Donaldson, Jared vs (12) Bautista Agut, Roberto

(14) Isner, John vs Troicki, Viktor

Young, Donald vs (WC) Paul, Tommy

(WC) Tiafoe, Frances vs (Q) Marterer, Maximilian

Bye vs (4) Zverev, Alexander

(7) Dimitrov, Grigor vs Bye

Lopez, Feliciano vs Chung, Hyeon

(Q) Krueger, Mitchell vs Paire, Benoit

del Potro, Juan Martin vs (10) Berdych, Tomas

(13) Sock, Jack vs Sugita, Yuichi

Edmund, Kyle vs (Q) Sousa, Joao

Schwartzman, Diego vs Khachanov, Karen

Bye vs (2) Federer, Roger