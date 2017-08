Deborah Chiesa: Potevo vincere ma sono contenta della settimana disputata e non guardo al ranking

Non ce l’ha fatta Deborah Chiesa a vincere il torneo di Hechingen, 60.000K, sconfitta in finale da Tamara Korpatsch con il punteggio di 2/6 7/6 (5) 6/2 ma dalla Germania arriva un messaggio forte e chiaro: Deborah è una realtà in crescita del tennis italiano e sta seguendo una progressione costante che, peraltro, oggi l’ha portata sul punto di vincere. Sul 5/4 del secondo set Deborah ha servito per il match perdendo purtroppo a zero il servizio; ma ancora nel tie break un nastro beffardo le ha precluso il 4/1. Insomma una finale giocata ad armi pari con la più titolata e meglio classificata tennista tedesca. Raggiungiamo come da accordi Deborah in tarda serata e ci complimentiamo con lei a nome della redazione e dei lettori di livetennis.

Deborah, una sconfitta contro una giocatrice che ha classifica, dopo aver servito per il match lascia l’amaro in bocca, ma non deve oscurare il bellissimo torneo che hai giocato. Qual è la tua valutazione di questa finale?

Senza dubbio sono contenta della settimana disputata, partendo dalle quali non mi sarei mai aspettata di arrivare in finale. Sapevo che oggi sarebbe stata una partita durissima, lei 140 WTA tedesca e con il pubblico a favore. Però ho provato ad essere concentrata sul mio gioco e sui miei colpi come avevo fatto nei match precedenti e stava andando alla grande. Nel game del 5/4 è stata molto fortunata lei, con due passanti incredibili. Il tiebreak pure è stato durissimo, ogni punto in lotta, poi però è stata più brava lei in quel momento. E nel terzo set ho avuto un po’ un calo generale, più mentale che fisico perché mi sono trovata veramente vicina alla vittoria e dover iniziare un altro set è stata tosta. Merito alla mia avversaria.

Hai lottato comunque fino alla fine annullando tre match point, segno di una tua crescita atletica. A proposito cos’era quella fasciatura?

Fisicamente mi sto sentendo sempre meglio. la fasciatura di oggi era per un risentimento all’adduttore, accumulato comunque in questi giorni dopo i tanti match giocati.

Ci siamo lasciati a marzo con la nostra intervista in cui, tra le altre cose, non ti ponevi obiettivi di ranking. Anche ora la pensi così?

Continuo a non darmi obiettivi di ranking😅 il mio obiettivo è continuare a migliorare, alzare il mio livello. Fino ad un mese fa ero 450 senza aver vinto un torneo. Ora mi ritroverò sotto la 300esima posizione con un titolo in un 25.000 e una finale persa in un 6.0000 per pochissimo. Il mio livello si sta sicuramente alzando e voglio dargli tanta continuità.

Il punto di svolta ci sembra sia stata la vittoria nelle pre-qualifiche del Foro Italico

Sicuramente vincere al Foro mi ha dato tanta consapevolezza dei miei mezzi e dei margini di miglioramento che posso avere. Con i miei coach stiamo facendo un ottimo lavoro e sono contentissima di aver iniziato questo percorso con loro.

Prossimi tornei? Proverai le qualifiche in qualche torneo WTA?

Domani mattina vado a Montreux (25k) dove spero di giocare mercoledì per recuperare un po’. Poi sicuramente proverò a giocare qualche quali nei Wta (sperando di entrare) o comunque tornei itf da montepremi più alti.

Grazie Deborah. La sensazione forte è che ci divertiremo e che il meglio debba ancora venire…

Antonio De Filippo