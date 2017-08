Andy Murray: il regno è finito

Siamo giunti al capolinea, un bellissimo sogno da cui adesso tocca svegliarsi: il numero 1 del mondo Andy Murray, complici i forfait ai tornei di Montreal e Cincinnati, è destinato a lasciare la vetta del ranking, con certezza dopo il Masters1000 dell’Ohio.

Ciò che si verificherà è il frutto di un 2017 orribile per il britannico, fra infortuni, crisi di gioco e motivazioni che sono precipitate dopo una seconda metà del 2016 che lo aveva visto correre come un treno ad alta velocità, in un’incredibile rincorsa alla vetta che lo aveva visto affiancare e superare sulla linea del traguardo il serbo Novak Djokovic.

Un anno da 26 vittorie e 10 sconfitte, in cui ha fallito in tanti grandi appuntamenti, fatta eccezione a voler essere benevoli per i quarti di finale raggiunti a Wimbledon (uscita dolorosa però contro l’americano Querrey) e la semi a Parigi (5 set contro Wawrinka): al di là di questi squilli Slam, poco altro. Un solo titolo conquistato a Dubai, più un’altra finale raggiunta a inizio anno a Doha in cui ha perso contro Djokovic, in una sfida che avrebbe dovuto rappresentare un leit motif di questo 2017 e che invece alla fine ha assunto i contorni del canto del cigno…o dei cigni.

Ha fallito a Melbourne (4T contro il meno forte degli Zverev), ha fallito a Indian Wells (sconfitta all’esordio), a Montecarlo (3T), Madrid (3T) e anche al Foro Italico (2T dopo un bye al primo turno): un primato impossibile da confermare, anche perché ciò che aveva compiuto lo scozzese di Dunblane nella seconda parte del 2016 era difficilissimo da ripetere e un cambio al numero 1 era ormai questione di tempo. Ciò che non ci saremmo mai aspettati (ma in molti lo hanno desiderato) era che i duellanti/pretendenti al trono fossero Roger Federer e Rafa Nadal, due che in molti nel biennio 2015/2016 hanno dato per finiti ad altissimi livelli, capaci di piazzare un acuto qua e là ma senza la possibilità di mantenersi costanti nei grandi appuntamenti, frenati da infortuni e dall’incedere dell’età che non fa sconti nemmeno ai più forti di sempre.

I due sopravvissuti dei malconci Fab4 invece sono tornati al top, sono adesso separati nella Race da poco più di 500 punti (differenza a favore del maiorchino) e considerando che probabilmente si spartiranno i grandi tornei che restano, gli Us Open e le Finals (salvo zampate vincenti di outsiders pronti a tutto come Alexander Zverev e Marin Cilic) saranno i protagonisti di una lotta per il numero 1 che si deciderà al fotofinish, anche perché lo svizzero ha reso noto la sua programmazione per questo scorcio del 2017 e non sembra intenzionato a saltare nessun appuntamento top, nonostante a parole il numero 1 non rappresenti un obiettivo primario. Il rischio del logorio fisico per loro che hanno tanto patito negli ultimi anni col loro corpo al momento non fa paura.

È cominciata a Montreal quindi una volata stupenda, non resta che goderci lo spettacolo dei contendenti dai nomi altisonanti.

Alessandro Orecchio